Фонд Потанина занял первое место в рейтинге благотворительных фондов Forbes

Благотворительный фонд Владимира Потанина второй год подряд возглавил рейтинг частных фондов журнала Forbes. Общий балл Фонда в рейтинге – 2022 составляет 86,9, что превышает результат прошлого года на 4,3 балла.

С момента создания рейтинга в 2019 году в него традиционно входят фонды, которые учредили и минимум на 50% финансируют участники списка богатейших бизнесменов Forbes. Как отмечают составители, они рассматривают только частные корпоративные фонды, использующие имя учредителя. В рейтинг не входят фонды, которые финансируют только один проект и не ведут программную деятельность, а также фандрайзинговые фонды.

В этом году в экспертной оценке (вес 50%) произошли изменения. Использовались пять комплексных критериев, каждый состоит из пяти пунктов, которые оцениваются по шкале 0-1-2 балла, таким образом, максимальная оценка по каждому критерию — 10 баллов. Новым и отдельным критерием в этом году стала финансовая устойчивость организации. Также изменился вес критерия, связанного с размером бюджета фондов, – он составил 50% (вместо 30%). В 2021 году целевые расходы Фонда составили 1,9 млрд рублей.

Напомним, что ключевым событием в жизни Фонда в 2021 году стало создание собственного эндаумента, о котором Владимир Потанин объявил в октябре. Планируется, что объем целевого капитала достигнет 100 млрд рублей в течение ближайших 10 лет.

На текущий момент Фонд Потанина реализует семь благотворительных программ, в том числе программу поддержки музеев «Музей без границ», Стипендиальную программу для студентов и преподавателей магистратуры 75 вузов-участников, программы «Сила спорта», «Эффективная филантропия» и другие. Также исследовательскую деятельность ведет Центр развития филантропии, проводятся ежегодные мероприятия и конференции. В апреле 2022 года был объявлен второй цикл конкурса по приглашению в рамках программы «Эффективная филантропия». Подать заявку на участие могут российские НКО, одержавшие победу в антикризисных конкурсах Фонда: «Новое измерение», «Общее дело» и номинации «Системный эффект» «Школы филантропии».

Экспертный совет рейтинга Forbes отметил, что частная филантропия начала меняться, у многих фондов появились грантовые программы и публичные отчеты, деятельность частных фондов с каждым годом становится более системной и открытой.

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