Спектакли «Весна священная» и «Жар-птица» представят на сцене РАМТ

ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ

«Весна священная» — один из ранних спектаклей Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. И первая «Весна священная», поставленная в нашей стране, что в 1956 году было достаточно смело. Ведь Игорь Стравинский на тот момент был еще полузапрещенным в Советском союзе композитором, а музыка его выглядела слишком сложной.

Но именно с музыки началось знакомство хореографов с этим спектаклем. Впервые они услышали «Весну священную» Игоря Стравинского в Париже во время гастролей. Купили пластинку, проигрыватель и вместе с Геннадием Рождественским слушали ее в номере. Тот объяснял, как в ней все устроено, что эта музыка «не сложная, а сложносочиненная».

Касаткина и Василёв тщательно готовились к постановке. Они нашли возможность изучить книги о древней Руси из Ленинской библиотеки. В своей работе они использовали записи о старинных обрядах. Еще одним источником стало для них наблюдение за пластикой животных. В результате получилось действо о языческой Руси, где они нашли свой яркий пластический язык.

Симбиоз музыки, драмы и хореографии оказывает на зрителя мощное воздействие, пробуждает первобытные чувства. Интересно, что партию Бесноватой, Наталия Касаткина поставила для себя и теперь трепетно передаёт её новым исполнительницам.

Счастливой судьбе балета поспособствовал Игорь Моисеев, когда тайком устроил закрытый показ знаменитому американскому импресарио Солу Юроку. Тот был настолько впечатлен, что заявил о желании открывать гастроли театра в Америке этим спектаклем. За пульт он планировал поставить самого Стравинского. Спектакль с большим успехом показали на гастролях, правда прекрасному замыслу со Стравинским сбыться было не суждено. Екатерина Фурцева, министр культуры того времени, заявила, что «нечего этому эмигранту примазываться к нашему великому советскому искусству!», да и Касаткина с Василёвым попали после этого в опалу у властей.

Но, всё же, в 1979 году балет был представлен в Ленинградском Малом (Михайловском) театре оперы и балета.

ЖАР-ПТИЦА

Вместе с «Весной священной», в один вечер, зрителям будет представлен еще один балет на музыку Игоря Стравинского – «Жар-птица».

Тоже основанный на Русском фольклоре, этот спектакль скорее выглядит волшебной сказкой для детей и взрослых. Это настоящая зрелищная феерия, насыщенная сценическими эффектами. Чего только стоят придуманные здесь очаровательные названия персонажей «окаяшки» и «билибошки»!

Спектакль был поставлен в 2000 году.

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