«Формула IT»: сохраняя кадры

Завершился третий поток акселерационной программы «Формула IT», запущенного год назад по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика». С начала 2021 г. в рамках проекта было образовано 45 команд, участники которых работали над проектами в разных направлениях. В результате 11 команд вошли в финал, чтобы представить свои концепции заказчикам и инвесторам для последующей интеграции в бизнес. Примечательно, что за два последних месяца финалисты создали рабочие идеи и протестировали первые версии продуктов.

Согласно условиям программы, участники после пройденного обучения должны вывести на рынок проектные решения, в основе которых — технологии ведущих разработчиков. В третьем наборе организаторы расширили количество поставщиков решений, позволив настроить как можно больше предложений команд под запросы индустриальных заказчиков для получения финансирования.

Со своей стороны, бизнес-сообщество каждый год проявляет все большую заинтересованность в развитии акселератора «Формула IT», наблюдая рост инвестиционных идей молодежи и откликаясь на них предложениями о сотрудничестве или финансовой поддержке. Так, в 2019 г. в акселераторе нашла решение бизнес-задач компания «ЛитРес», в 2020 г. к программе с целью скаутинга присоединилась компания «LG», а в 2022 г. в проекте на правах индустриальных партнеров, ставящих бизнес-задачи, участвовали Raiffeisen Bank и банк «Открытие», другие коммерческие организации, а также социально значимые компании. Например, Rybakov Playschool Corp.(https://playschool.ru/) по результатам работы акселератора получил решение, направленное на формирование семейной безопасной интернет-среды, а компания «Нейрочат» (https://neurochat.pro/) – готовый инструмент по сетевому общению между людьми с ограничениями речи и движений.

Всего за три года заказчиками программы «Формула IT» стало более 30 индустриальных партнеров.



Финалистами третьего набора «Формулы IT» стали 11 проектов:

Advert — проект системы управления данными для оптимизации контекстной рекламы;

SafeLine — разработка модели электронной очереди для логистических компаний;

BiBoards — современные панели управления для объединения данных и анализа информации;

BiFinance — сервис для объединения данных банковских счетов, бухгалтерии и управленческого учета;

E4House — сервис «умного дома» (современное обеспечение домов автономными возобновляемыми источниками энергии и IT-системами управления для комфортной и безопасной жизни);

GenVideo — deepfake-технологии для видео-рекламы (форма мультимедиа, при которой используется наложение существующего изображения или видео на контент, созданный искусственным интеллектом, напоминающая чей-то голос или внешний вид);

GiftTop — платформенные решения по предоставлению виртуальных подарочных карт с целью повышения лояльности клиентов и сотрудников;

Visio — система видео-аналитики и мониторинга ключевых событий, создающих потенциальные угрозы бизнесу;

Visio 2.0 — система мониторинга и выявления заболевших вирусными инфекциями в общественных местах;

SinIT — cистема рекрутинга, основанная на автоматизации коммуникаций;

AutotechMonitor — телематическое решение для управления мобильными устройствами.

Линейка номинаций финала программы отражала разные стороны преимуществ того или иного проекта. Жюри отметило «лучшую командную презентацию», «лучшее соотношение преимущества продукта и спроса на рынке», «лучшее инвестиционное предложение», «лучшую «упаковку» продукта», «лучшее подтверждение спроса», «лучший проект по развитию сервисов и инфраструктуры технопарка», «лучшую социальную значимость и соответствие целям глобального развития ESG» и т. д.

Качество и жизнеспособность проектов оценивали директор дирекции проектов развития «Иннопрактики» Марк Трифонов, директор по развитию технопарка «Калибр» Кристина Зарубина, руководитель представительства агентства внешнеэкономической деятельности региона Северный Рейн-Вестфалия NRW Global Business Екатерина Карпушенкова, генеральный директор «Слонбук» Андрей Шамин, медиа-продюсер Rybakov Playschool Corp. Полина Бондарева, исполнительный директор компании Giftery Дмитрий Шевцов, основатель компании Rightech Илья Быконя и руководитель программы «Формула ИТ» Екатерина Елисеева.

Члены экспертной комиссии отметили актуальность проектов, выполненных в сжатые сроки на высоком уровне. «Нам важно видеть потенциал, который вы сегодня продемонстрировали. В ближайшие годы наверняка вы будете делать новые шаги, а данная программа послужит хорошим стартом», — поделилась Екатерина Карпушенкова из NRW Global Business.

Директор дирекции проектов развития компании «Иннопрактика» Марк Трифонов в свою очередь отметил, что выпускники программы принимают новые экономические и политические условия как вызов для развития своих проектов. «Команды программы «Формула IT» работают над созданием собственных продуктов и практически не зависят от внешних поставщиков. Радует, что в 2022 г. появляются новые меры государственной поддержки для молодых предпринимателей, а наш акселератор создает хороший задел для развития предпринимательства в сфере ИТ-технологий и предлагает практические навыки продвижения проектов», – подчеркнул он.

Лучшие выпускники третьего набора «Формула IT» получили награды и призы от партнеров. Так, команде проекта GiftTop за «самую высокую мотивацию и энтузиазм» вручили подарочные сертификаты с денежным номиналом для дальнейшего развития проекта. Победитель в номинации «лучшее соотношение преимущества продукта и спроса на рынке» команда GenVideo получила возможность участия в бизнес-завтраке с известным предпринимателем, миллиардером Игорем Рыбаковым – в диалоге могут появиться новые точки роста и источники финансирования. Также для всех выпускников программа «Формула IT» предоставила доступ к инфраструктуре технопарка «Калибр» на льготных условиях с целью поддержки вновь созданных проектов.

Подать заявку на участие в следующих наборах программы можно по ссылке: https://logavc.com/formulait .

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