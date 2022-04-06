«Не спим ночами»: Аника Керимова рассказала о совместной коллекции одежды с дочерью Любови Успенской

Единственная дочь Любовь Успенской Татьяна Плаксина неожиданно нашла новое занятие. Вместе с дизайнером Аникой Керимовой Татьяна готовится представить новую коллекцию одежды. Шумная презентация пройдет в ближайшее время в Доме Моды Керимовой.

– Идея создать коллекцию одежды пришла нам в начале года, — рассказывает Аника. – Я увидела картины Тани и они настолько меня вдохновили, что я предложила дать им вторую жизнь, новое дыхание в виде коллекции одежды. Моя самая любимая картина Тани, которая меня воодушевила, — это подводный мир: русалка в виде ангела.

Татьяна восприняла идею Керимовой с воодушевлением и работа закипела.

– Татьяна – молодец, большой труженик, она не боится работы, — говорит Керимова. – Очень ответственная. Она сейчас горит желанием представить новую коллекцию. Мы трудимся каждый день, без выходных. Честно говоря, так волнуемся, что потеряли покой и сон. Вместе обсуждаем эскизы, вносим корректировки. Хочется, чтобы одежда была не только красивой, но и носибельной. Вчера буквально была у Татьяны дома – мы обсуждали еще несколько новых моделей, которое запустим в производство. Я думаю, что такая коллекция будет востребована у российских модниц. И вообще я считаю, что у Татьяны – большое будущее. Она может стать всемирноизвестным художником. У нее очень неординарный взгляд на, казалось бы, привычные вещи.

В линейке Керимовой и Плаксиной будут яркие пижамные костюмы, сарафаны, летящие комбинезоны и даже купальники.

– Перенести картины на ткань – дело непростое, но мы все уже сделали, — поясняет Керимова. – В нашем Доме моды изготовили принты – получилось роскошно. Будем создавать одежду из шелка, бифлекса, трикотажа со стрейчем и хлопка.

Знаменитая мама – Любовь Успенская — единственную дочь в новом увлечении полностью поддерживает. Сейчас между певицей и Татьяной наступило полное взаимопонимание.

– Любовь Залмановна очень рада, что мы выпускаем коллекцию одежды, — говорит Аника. — Старается во всем помочь. Вчера написала мне: «В добрый путь, девочки!» Мы будем стараться ее не подвести.

Наталья ЛЕОНИДОВА

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