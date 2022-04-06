Мобильный театр расскажет пассажирам МЦК об истории Москвы в произведениях русской поэзии

Мобильный художественный театр совместно с проектом «Полка» представляет аудиоспектакль «Москва по кругу». Спектакль начинается на перроне любой станции МЦК. Когда зритель заходит в вагон, приложение Мобильного театра определяет место и направление движения поезда, а затем формирует сюжет с привязкой к тем местам, мимо которых проезжает поезд. Так каждая поездка превращается в уникальный спектакль. Работа над ним продолжалась два года, в записи приняли участие около тридцати актеров.

В аудиоспектакле «Москва по кругу» история города переплетена с шедеврами русской поэзии конца XVIII – начала XXI века. Содержание постановки охватывает и хрестоматийную классику, и авангард, и поэзию концептуалистов, а также произведения современных авторов. Каждый сюжет переходит в стихотворение: о чем пишет Бродский в психиатрической клинике на Площади Гагарина, что думает Маяковский о ЗИЛе и как Брюсов относится к небоскребам Москвы-сити.

Пока в окне проносятся виды Москвы, слушатель узнает легенды о разбойничьих дорогах, слышит истории о «Бульдозерной выставке» неформальных художников, и трагических событиях в истории страны, происходивших в тех местах, по которым проезжает поезд. Участники войн, свидетели сталинских репрессий и советские диссиденты, Петр I, Николай II и другие герои истории оживают во время спектакля. Стихи о Москве Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Владимира Маяковского, сатирические стихи Фонвизина или Дениса Давыдова о гусарах, философские стихи Александра Галича и другие произведения русских поэтов.

«Мы изучили историю всех станций МЦК и их окрестностей, составили композицию из самых удивительных сюжетов и вместе с редакторами проекта «Полка» подобрали к каждому из них по одному стихотворению на русском языке. Получилась своего рода антология русскоязычной поэзии, вход в которую — история Московских окраин», — Алексей Киселев, автор и режиссер аудиоспектакля «Москва по кругу».

Для того, чтобы начать спектакль, вам понадобятся наушники и мобильное приложение «МХТ». Вы сами выбираете где закончить спектакль, нажимая на кнопку «Мне пора». На перроне станции, на которой вышли, вы услышите финал истории.

Спектакль доступен бесплатно, рекомендуемый возраст слушателей — старше 16 лет.

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