Выставка межрегионального проекта «Живописная Россия. Современность традиций» открывается в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку Восьмого межрегионального проекта «Живописная Россия. Современность традиций», участниками которой станут авторы, чье творчество основывается на традициях и обширном культурном наследии страны. Среди них – как известные мастера, члены РАХ Зураб Церетели, Виктор Калинин, Алексей Суховецкий, Виктор Глухов, Анатолий Любавин, Константин Петров, Юрий Калюта, Виктор Русанов, так и молодые художники, последователи реалистической школы живописи, в том числе – стажеры и выпускники Творческих мастерских РАХ. Экспозиция поделена на три раздела: жизнь городов, образы современников и русская природа, в общей сложности в ней будет представлено более 100 полотен.

Константин Петров. Мужской портрет. 2022. Оргалит, смешанная техника, 166х91 см

Алексей Суховецкий. Огни большого города. 2022. Холст, масло, 130х192 см

Станковая живопись занимает особое место в российском искусстве и имеет богатые традиции, которые передаются из поколения в поколение и распространены по всей территории нашей многонациональной страны. Работы современных живописцев вбирают в себя и общемировой опыт, и возможности новых техник и материалов. Каждая эпоха вносит свой вклад в развитие традиционных видов искусства. Задача проекта – продемонстрировать этот процесс, раскрыть внутреннюю драматургию школ и направлений отечественной живописи, познакомить зрителя с новаторскими взглядами молодых авторов.

По словам руководителя проекта, народного художника РФ, академика РАХ, первого вице-президента ТСХР Евгения Ромашко, сегодня отражение национального самосознания в искусстве, обращение творцов к истокам своей культуры и сохранение традиционных ценностей особенно актуально. «В проекте участвуют работы, которые отражают современную жизнь, красоту нашей культуры, нашей природы, нашего образа жизни, мышления и мировоззрения», – отмечает он.

Проект организован Российским фондом культуры, Творческим союзом художников России и Российской академией художеств при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда содействия развитию визуального искусства «Визарт», Поволжского отделения РАХ и РГХПУ им. С.Г. Строганова и реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Межрегиональный передвижной проект «Живописная Россия» проводится с 2016 года в Москве, Пскове, Ставрополе, Смоленске, Саранске, Новосибирске, Харбине, Благовещенске, Тюмени, Казани и Владимире и объединяет более 400 художников. Экспозиция, открывшаяся в столице, также продолжит свой путь в Ижевске и Кирове.

Сроки экспонирования: 2 августа – 10 сентября 2023 года.

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