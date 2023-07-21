Балет Бориса Эйфмана при поддержке ВТБ выступит на Исторической сцене Большого театра с литературно-хореографической тетралогией

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой «Иное пространство слова». Спектакли будут показаны на Исторической сцене Большого театра России при поддержке ВТБ с 25 по 30 июля.

«Гастрольный тур представляет собой синтез танца, музыки и литературы. Такие постановки позволяют зрителю усилить и, возможно, даже изменить впечатление о литературном произведении, увидев его через призму музыки и хореографии. Авторский подход Бориса Эйфмана уникален и всегда раскрывает новые грани танцевального искусства. ВТБ, в свою очередь, создает условия для реализации таких проектов», – сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Зрители столицы увидят тетралогию, которая включит в себя знаменитые спектакли по шедеврам русской классической литературы: «Чайка. Балетная история», «Евгений Онегин», «По ту сторону греха» и «Анна Каренина». Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Спектакли поставлены на музыку выдающихся отечественных композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского.

Московский сезон труппы начнется с показов пластической интерпретации пьесы А. П. Чехова (25 – 26 июля) – последней на данный момент премьеры Театра, продолжит программу спектакль «Евгений Онегин». 28 июля состоится единственный в столице показ балета «По ту сторону греха» – хореографической трактовки «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского, постановка не исполнялась в Москве с 2017 года. Завершит серию выступлений петербургского коллектива хореографический хит Бориса Эйфмана «Анна Каренина». Зрители смогут увидеть постановку 29 и 30 июля, в последний день гастролей балет будет показан дважды.

Обращение к классической литературе обусловлено знаковой особенностью творческого метода Бориса Эйфмана. Сам хореограф отмечает, что ему интересен не механический пересказ сюжета книг, а опыт открытия в хрестоматийных текстах того, «что скрыто между строк и может быть осмыслено и выражено лишь с помощью языка танца».

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

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