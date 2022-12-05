Школа волонтеров в Иркутске вышла на новый уровень

С 24 по 29 ноября в Иркутске прошли мероприятия Школы волонтеров наследия по специальной (углубленной) программе. 25 добровольцев получили знания об особенностях работы на объектах культурного наследия, основах организации волонтерской деятельности, взаимодействии с общественными организациями и органами власти, а также изучили законодательство в сфере культуры.
Школа волонтеров наследия – флагманский проект программы «Волонтеры культуры», направленный на сохранение объектов культурного наследия. Программа «Волонтеры культуры» успешно реализуется с 2019 года, ее организаторы - Минкультуры России и ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект).
Миссия проекта – приобщить как можно больше неравнодушных людей к бережному отношению к культуре страны, научить ее оберегать и превратить защиту культурного наследия в дело всенародного масштаба. Участники Школы проходят практико-ориентированное обучение в разных регионах страны, приобретают навыки и компетенции, необходимые для работы по сохранению объектов культурного наследия. Обучение проводится по двум программам: основной – для новичков, которые только пробуют свои силы в деле волонтерства, и специальной, рассчитанной на профессионалов и тех, у кого уже есть опыт добровольчества.
Занятия по специальной программе, которые проводят опытные преподаватели-реставраторы, состоят из двух частей: лекции по теме культурного наследия и мастер-классы по основам реставрации. Лекционная часть в Иркутске проходила на базе знаменитого Дома архитектора, или Голландского дома, как его называют за необычную архитектуру, а практические занятия - в Техникуме архитектуры и строительства (ИТАС).
Группа состояла из 25 человек, все – жители Иркутска в возрасте от 19 до 60 лет. Большинство волонтеров в прошлом году прошли основную программу обучения, остальные имеют серьезный опыт в добровольческой работе.
Своими впечатлениями поделилась участница специальной программы, архитектор Натали Ермилова: «Благодаря этому проекту у меня появилась возможность встретиться с единомышленниками – людьми из разных сфер, которые болеют за свой город и хотят сделать его лучше. В Иркутске около 1200 объектов культурного наследия и все они нуждаются во внимании и заботе».
В течение 6 дней обучения будущие кураторы волонтерских программ получали теоретические знания об особенностях работ с объектами культурного наследия, а также смогли на практике приобщиться к различным методикам, используемых в работе с памятниками культуры: учились делать фотограмметрическую съемку, архитектурные обмеры, восстанавливать деревянные элементы. В конце программы все участники попробовали свои силы в разработке собственных проектов по сохранению исторических объектов.
«В прошлом году у нас появился пул активных волонтеров – выпускников основой программы Школы, которые моментально отзываются на наши заявки. А по итогам обучения в этом году, мы рассчитываем, что наши выпускники станут еще и активными организаторами добровольческих программ, и тогда волонтерская деятельность в сфере сохранения объектов культурного наследия в нашем регионе выйдет на качественно новый уровень», - отметила Екатерина Матель, заместитель председателя Иркутского регионального отделения ВОД «Волонтеры культуры», руководитель проекта «Школа волонтеров наследия» по Иркутской области.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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