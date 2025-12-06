Фронтовику и дважды Герою соцтруда Владимиру Долгих посвятили новую экспозицию в Музее Победы

В Музее Победы открылась экспозиция, посвященная участнику Великой Отечественной войны, дважды Герою Социалистического Труда Владимиру Долгих. Новое музейное пространство представили в 101-ю годовщину со дня рождения ветерана.

«Сегодня у нас особое событие. Мы открываем после реконструкции зал, который посвящен большому другу Музея Победы, легендарному человеку — фронтовику, дважды Герою Социалистического Труда, изобретателю, ученому, талантливому управленцу, выдающемуся партийному деятелю, председателю общественного совета Музея Победы, человеку, о котором можно говорить долго и только в превосходной степени, Владимиру Ивановичу Долгих. Все, кто был с ним знаком, кто имел счастье общаться, руководствоваться его мудрыми советами, согласятся со мной. Владимир Иванович — победитель по своему характеру, духу и отношению к делу. Победителем он навсегда останется в нашей памяти. Этот зал был задуман так, чтобы как можно более полно и ярко раскрыть все грани таланта Владимира Ивановича Долгих», — сообщил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Во время церемонии открытия ее участникам напомнили, что Владимир Долгих в 1941 году добровольцем отправился в Красную армию, при том, что был на год моложе призывного возраста. Он участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой.

«Он много сделал для развития и Сибири, в целом для развития Советского Союза, нашей Родины. Мне посчастливилось под его руководством работать в Совете ветеранов города Москвы, будучи его заместителем. Это был счастливый момент в моей жизни, и многое было сделано для того, чтобы память о защитниках Родины сохранилась. Мы благодарны Музею Победы, за то внимание, которое здесь уделяют защитникам нашей Родины, победившим фашизм», — отметил первый заместитель председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов Расим Акчурин.

В основе экспозиции — уникальные материалы из фондов Музея Победы и архива семьи. Гостей ждут подлинные раритеты, принадлежавшие герою: награды, личные вещи, документы, письма и книги. Среди реликвий — школьный аттестат, рукописная характеристика, выданная директором школы, и другие документы 1940-х годов. Посетители также могут услышать воспоминания Владимира Ивановича благодаря видеоинтервью, размещенным в тач-панелях.

Особый раздел посвятили профессиональной деятельности Владимира Долгих. В нем представлены государственные награды и научные труды, а также предметы, связанные с работой на Норильском комбинате.

Часть экспозиции рассказывает о частной жизни Владимира Долгих, в том числе о хобби. Среди них были шахматы, фотография и киносъемка.

«Я горжусь тем, что мой отец принадлежал к плеяде тех людей, которые жертвовали собой. Они не принадлежали себе. Они жертвовали своим временем, они жертвовали своей жизнью, можно сказать, здоровьем, семьей, в конце концов для того, чтобы создать базу и построить то, что бы послужило для дальнейшей жизни будущих поколений. Они шли дорогой созидания, чтобы будущее поколение, молодое поколение могли пользоваться плодами их труда», — сказала дочь В. И. Долгих Наталья Арбиева.

Частью экспозиции стала карта-коллаж ключевых промышленных объектов и фотографий Владимира Долгих, который участвовал в создании, запуске и открытии десятков предприятий. Фотоматериалы предоставило РИА Новости.

В церемонии открытия приняли участие ученики ГБОУ Москвы «Школа №709 им. дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих». Экспозицию создали при поддержке компании «Норникель», которую Владимир Долгих возглавлял в 1962-1969 годах.