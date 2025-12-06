Московская неделя видеоигр объединила более 150 тысяч человек

Первая Московская международная неделя видеоигр, проходившая с 27 по 30 ноября, привлекла аудиторию более чем в 150 тысяч человек. Заместитель мэра Наталья Сергунина сообщила, что в мероприятии приняли участие свыше 330 городских локаций и 730 компьютерных клубов, охватив практически все регионы РФ.

Масштабность мероприятия позволила зафиксировать национальный рекорд: был проведен самый крупный киберспортивный турнир, в котором соревновались 4,6 тысячи геймеров. В общей сложности, различные соревнования привлекли около 116 тысяч участников по всей стране.

На форуме деловой программы выступили около 200 специалистов из более чем 20 стран, включая руководителей ведущих компаний из России, Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Московские студии провели 250 встреч, направленных на поиск партнеров и инвесторов, и в настоящее время обсуждаются десятки соглашений, призванных способствовать выходу отечественных продуктов на зарубежные рынки.

Наталья Сергунина отметила, что город заключил 15 соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами, такими как ИТ-хаб Узбекистана, креативный кластер Якутии, а также ряд российских профильных организаций, образовательных учреждений и крупных компаний.

Данные соглашения предполагают совместную разработку образовательных и акселерационных программ, организацию различных мероприятий, сотрудничество в рамках международных выставок и продвижение проектов на онлайн-платформах.

Центральным событием Недели стало открытие первой очереди Московского кластера видеоигр и анимации, расположенного в инновационном центре «Сколково». Эта уникальная площадка объединяет все этапы разработки контента и охватывает все направления индустрии, начиная от обучения и заканчивая поддержкой московских студий в расширении экспорта.

По словам Натальи Сергуниной, экспертный совет национальной премии Russian Creative Awards отметил значимость нового кластера, присудив проекту награду в номинации «Глобальная креаномика».

Резидентами стали 8 анимационных и 33 игровые компании. Они получили доступ к современной инфраструктуре, льготам фонда «Сколково» и помощи в международном продвижении своих продуктов.

В рамках Недели в кластере прошла выставка 60 российских разработчиков, на которой более 25 тысяч жителей и гостей Москвы познакомились с новыми играми и получили возможность опробовать их.