Волонтёры Сбера содействуют преображению музеев с помощью ИИ

Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA™, ivart.tv

Сбер запустил новое направление — музейное волонтёрство, которое поможет сохранить культурное наследие для будущих поколений и сделать музеи современнее и доступнее. Уникальный для России проект анонсировали 5 декабря — в День волонтёра.

Волонтёры Сбера сохраняют культурно-историческое наследие в разных городах страны с помощью десятков проектов. Так, в Оренбургской области волонтёры создают арт-объекты на остановках транспорта, а в якутском Вилюйске сохраняют деревянное зодчество. На Урале, в Черноисточинске, волонтёры организовали уникальный историко-экологический кластер. В Калмыкии и на Дальнем Востоке добровольцы помогают сохранять память коренных народов.

В этом году появились первые проекты поддержки музеев. Воронежский музей им. И.Н.Крамского вместе с волонтёрами создал познавательные квизы на основе чат-бота для маленьких посетителей. В музее-заповеднике «Петергоф» начали собирать пластик и обменивать его на саженцы для парка музея. В Екатеринбурге заработала Школа экскурсовода — она стала частью проекта «Зелёная линия», который знакомит горожан с историей банковского дела.

Сегодня волонтёры банка активно используют искусственный интеллект в социальных проектах. Они уже начали помогать музеям малых населённых пунктов с архивами и данными, повышением доступности, цифровизацией процессов и привлечением молодёжи.

В волонтёрском движении Сбера участвуют 40 тыс. человек, которые реализуют 1,2 тыс проектов. За последний год число благополучателей волонтёрских проектов выросло на треть и достигло 3,3 млн человек благодаря грантовой поддержке социальных инициатив Сбера.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер занимает лидирующие позиции среди российских компаний по вкладу в ВВП через волонтёрский труд. Наши сотрудники всегда находят энергию на волонтёрские дела и с чуткостью включаются в решение важных для страны задач. В свободное от работы время наши волонтёры учат детей, помогают людям старшего поколения, спасают животных, поддерживают оказавшиеся в трудной ситуации семьи. Настоящим примером стойкости и неравнодушия стали волонтёры, которые приехали спасать берега Чёрного моря после экологического бедствия — разлива мазута. В этом году наши сотрудники рассказали про искусственный интеллект на всероссийском «Уроке цифры» трём миллионам российских школьников. Волонтёры внедряют ИИ и в свою работу: решения с использованием нейросетей уже есть в экологических проектах, инициативах по поддержке музеев и сохранению исчезающих языков».

