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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Галерея К35 представила выставку «Нукусский контекст»

editor
By editor
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художник саламат

Галерея К35 представила выставку под названием «Нукусский контекст» представляющей работы четырех неординарных молодых художников из Нукуса, Узбекистан. Этот проект, впервые представленный в Москве, погружает зрителя в необычное и многослойное художественное пространство, открывающее новые горизонты для российской арт-сцены.

Контекст формирования творчества Саламата Бабаджанова, Темура Шардеметова, Бахтияра Серекеева и Наурыза Айтмуратова уже задает экзотичность. Все они друзья-одноклассники 1990 года рождения. Родились, выросли и живут в г. Нукус – столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане. Это регион, отдаленный от Ташкента и окутанный аурой постсоветской дезинтеграции, пересыхающего Аральского моря и обширных пустынь, создает уникальный контекст, формирующий их художественное восприятие. Удивительный этнос, очень самобытный и свободолюбивый. Сейчас город Нукус звучит все громче благодаря деятельности Государственного музея искусств им. И.В.Савицкого в мире. Этот краткий обзор той среду, в которой живут художники, среды, которая их формирует.

Невольно хочется как-то классифицировать и дать определение направлению этих авторов. И, пожалуй, введение терминов «Нукусский неоэкпрессионизм» или «Нукусская школа» покажется уместным. Яркие контрастные цвета, массивность форм, примитивизм – определяют творчество авторов. В их картинах искушенный зритель может уловить энергетику и художественные приемы Жан-Мишеля Баския и Фрэнсиса Бэкона, с творчеством которых, надо сказать, сами авторы не знакомы вовсе или весьма поверхностно. В их работах можно обнаружить ритуальные и культурные отголоски, преломленные через призму личного опыта. Большое количество общего в их жизни и творчестве все же не диктует им единства их художественного почерка. И в этом особая ценность «Нукусской школы».

Выставка «Нукусский контекст» — это погружение в культурное пространство, где традиционность и постмодернизм формируют единую художественную вселенную. Каждый из художников представляет уникальный взгляд на окружающую реальность, что позволяет увидеть в их работах отражение не только личной, но и коллективной идентичности региона.

Саламат Бабаджанов

«Я рисовал, рисовал, но разум мой не мог найти покоя» Масштабные работы Саламата Бабажданова исследуют тематику Бестиария – портреты монстров, населяющих если не нашу реальность, то сознание современного человека. Видно, что работы художника очень импульсивны, он не задумывается ни о каких формальностях, творческая энергия заставляет его брать краски и подручные материалы (зачастую художник использует не общепринятый холст, а куски брезента) и творить. Его работы – очень честный и чистый творческий процесс.

Темур Шардеметов

Интересно, что в работах как Саламата, так и его коллеги Темура Шардеметова, монстры не всегда исполины, они могут принимать форму мелких и внешне безобидных бесов или мифологических существ. Темур зачастую помещает их в контекст, тоже сюрреалистичный и не менее загадочный, мастерски используя цвет и формы.

Бахтияр Серекеев

Потомственный художник, Бахтияр, берет лучшее из творческого наследия своего отца, при этом не боится экспериментировать и быть «другим». На его работах мы чаще видим групповые портреты («Пара», «Трое» и другие), персонажи которых активны во взаимодействии между собой и энергообменом со зрителем. Это и вырывающиеся из ртов энергетические потоки, перевернутые фигуры, перерастающие в ветви деревьев космы волос.

Наурыз Айтмуратов

Наурыз также из плеяды художников (отец был живописцем). Молодой художник в своем творчестве обращается к полуабстрактным образам, будто миражам. Улавливается тема пустыни и Арала, столь острая для региона и даже если порой бессознательно, прорывающаяся в творчестве художника.

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