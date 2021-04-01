9 апреля 2021 года Галерея «КультПроект» открывает выставку «МЕГАПОЛИС: pro & contra...». Выставка работает до 23 мая.
События последнего года заставили жителей больших городов по-новому взглянуть на среду своего обитания. Что является абсолютной и непреходящей ценностью мегаполиса, а какие его функции могут быть не столь востребованы или актуальны в тот или иной период. Что является обязательным условием комфортного пребывания в среде, а что может отойти на второй план?
Фиксация ключевых городских составляющих, значение духовных центров, инфраструктуры — аэропорты, метро и улицы; офисные центры, культурные и природные ландшафты .., а также взгляд в будущее мегаполиса, основы формирования его целостности или раздробленности, территориальный рост или изменение и повышение этажности при сохранении компактной структуры... что ждёт нас? Любим ли мы город? Или критичны к нему? Общность и индивидуализм, сплочённость и раздробленность, образность и ассоциативность, социокультурная память и интеллектуальные ценности... Давайте вновь обратим свой взгляд на большой город...
Мегаполис. Настоящее и будущее… pro & contra... каков же он? С видением картины будущего некоторых участников выставки можно ознакомиться уже сейчас по их работам:
Евгений Гор. Травяной человек. 2011, 2021. Цифровая печать, 39х65
Сергей Кузнецов. Красная площадь, Москва. Бумага, акварель. 57 x 76 см, 2021
Владимир Наседкин. Аэропорт. Диптих. 2010. Холст, масло, 80х120 см. каждая
Алла Урбан. Общий вид. Роза. Моя галактика. 240х240. Объект. Металл, гвозди
Николай Наседки. Сити. 2010. Смешанная техника
Владимир Мартынов. Структуры. 2021. Цифровая печать, 60х60 см
Сергей Гребенников. Молекулы архитектуры. 2021. Бумага, акрил 63,5х89,5 см
Татьяна Баданина. Серия «Проекты-2007–1». Бумага, тушь. 310х180 см
Kirill Rave. Поры 07. 2021. Диджитал арт. Цифровая печать 150х60 см
Тимур Башкаев. Город будущего. 2021. Цифровая печать 1.41х2.60 мОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.