Галерея «КультПроект» открывает выставку «МЕГАПОЛИС: pro & contra...»

9 апре­ля 2021 года Гале­рея «Культ­Про­ект» откры­ва­ет выстав­ку «МЕГАПОЛИС: pro & contra...». Выстав­ка рабо­та­ет до 23 мая.

Собы­тия послед­не­го года заста­ви­ли жите­лей боль­ших горо­дов по-ново­му взгля­нуть на сре­ду сво­е­го оби­та­ния. Что явля­ет­ся абсо­лют­ной и непре­хо­дя­щей цен­но­стью мега­по­ли­са, а какие его функ­ции могут быть не столь вос­тре­бо­ва­ны или акту­аль­ны в тот или иной пери­од. Что явля­ет­ся обя­за­тель­ным усло­ви­ем ком­форт­но­го пре­бы­ва­ния в сре­де, а что может отой­ти на вто­рой план?

Фик­са­ция клю­че­вых город­ских состав­ля­ю­щих, зна­че­ние духов­ных цен­тров, инфра­струк­ту­ры — аэро­пор­ты, мет­ро и ули­цы; офис­ные цен­тры, куль­тур­ные и при­род­ные ланд­шаф­ты .., а так­же взгляд в буду­щее мега­по­ли­са, осно­вы фор­ми­ро­ва­ния его целост­но­сти или раз­дроб­лен­но­сти, тер­ри­то­ри­аль­ный рост или изме­не­ние и повы­ше­ние этаж­но­сти при сохра­не­нии ком­пакт­ной струк­ту­ры... что ждёт нас? Любим ли мы город? Или кри­тич­ны к нему? Общ­ность и инди­ви­ду­а­лизм, спло­чён­ность и раз­дроб­лен­ность, образ­ность и ассо­ци­а­тив­ность, соци­о­куль­тур­ная память и интел­лек­ту­аль­ные цен­но­сти... Давай­те вновь обра­тим свой взгляд на боль­шой город...

Мега­по­лис. Насто­я­щее и буду­щее… pro & contra... каков же он? С виде­ни­ем кар­ти­ны буду­ще­го неко­то­рых участ­ни­ков выстав­ки мож­но озна­ко­мить­ся уже сей­час по их работам:

Евге­ний Гор. Тра­вя­ной чело­век. 2011, 2021. Циф­ро­вая печать, 39х65

Сер­гей Куз­не­цов. Крас­ная пло­щадь, Москва. Бума­га, аква­рель. 57 x 76 см, 2021

Вла­ди­мир Насед­кин. Аэро­порт. Диптих. 2010. Холст, мас­ло, 80х120 см. каждая

Алла Урбан. Общий вид. Роза. Моя галак­ти­ка. 240х240. Объ­ект. Металл, гвозди

Нико­лай Насед­ки. Сити. 2010. Сме­шан­ная техника

Вла­ди­мир Мар­ты­нов. Струк­ту­ры. 2021. Циф­ро­вая печать, 60х60 см

Сер­гей Гре­бен­ни­ков. Моле­ку­лы архи­тек­ту­ры. 2021. Бума­га, акрил 63,5х89,5 см

Татья­на Бада­ни­на. Серия «Проекты-2007–1». Бума­га, тушь. 310х180 см

Kirill Rave. Поры 07. 2021. Диджи­тал арт. Циф­ро­вая печать 150х60 см

Тимур Баш­ка­ев. Город буду­ще­го. 2021. Циф­ро­вая печать 1.41х2.60 м

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