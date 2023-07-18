Галерея pop/off/art представит проект современной мультимедийной художницы Анны Фобии «Саспенс». Новые объекты, тиражная графика и инсталляции, созданные специально для выставки, будут обращены к феномену неопределенности и тревоги, охватывающих как человека, так и общество в разные исторические периоды и не лишенных при этом надежды на изменения. Проект «Саспенс» станет первой персональной выставкой художницы в галерее pop/off/art.

Анна Фобия. Из серии «Islands»

Анна Фобия работает в уникальной технике – использует фрагменты изображений с банкнот для создания диджитал коллажей с последующей печатью на дереве и склеиванием слоев в единый сюжет. Несколько серий художественных объектов – «Islands», «Titanic+», «Creatures» – станут продолжением исследования социальной истории посредством обращения к банкнотам – действующим денежным знакам разных государств (российским рублям, северокорейским вонам) или изъятым из оборота купюрам (белорусским рублям 1992-2000 годов, немецким маркам периода ГДР и периода объединенной Германии, советским червонцам 1937 года).

Большинство работ, представленных в пространстве галереи, соотносимы с жанром пейзажа, который станет не только способом высказывания на визуально понятном языке искусства, но и инструментом создания художественного эффекта саспенса.

Объединяющим мотивом экспозиции станет образ занавеса, имеющий в истории культуры и искусства весьма противоречивые значения. В контексте проекта «Саспенс» занавес несет в себе интригу, отсылающую к отсутствию ясности будущего, с которым сталкивается мир сегодня.

Анна Фобия (1987, Москва) – современная художница. Окончила МГАХИ им. Сурикова по специальности искусствовед (2010-2015). С 2016 года начала художественные практики в области современного искусства. Основные направления в творчестве Анны – исследование культурного наследия и привлечение внимания к ценности научных знаний и их визуальным репрезентациям. Основной художественной практикой художницы является деконструкция дизайна банкнот и закодированных в купюрах идеологических позиций. Обращается также к ботаническим мотивам через новые технические медиа, связанные с разнообразными источниками света, раскрывая психологические и этические проблемы через и графику и сайт-специфик инсталляции. С 2022 году резидент платформы для перспективных молодых художников pop/off/art lab. Участница групповой выставки «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» (Музей современного искусства «Гараж», 2021). Работы находятся в коллекциях галереи на Шаболовке, Музее Авангарда, в крупных корпоративных и частных собраниях. Живет и работает в Москве.

Выставка работает с 19 июля по 25 августа 2023 года.

Фото – Дмитрий ШУМОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.