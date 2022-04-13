Галерея современного искусства К35 открывает новое пространство выставкой «Ты – Я думал – Райский сад»

15 апреля галерея современного искусства K35 открывает для гостей двери своей новой площадки, расположенной в районе Хамовники, выставкой «Ты – Я думал – Райский сад». Она представит живописные и графические работы известных петербургских художников: Олега Маслова, Ильи Гапонова, Наталии Спечинской, а также выполненные из стекла объекты молодого автора — Сергея Колосова. Основная тема экспозиции — возвращения к истокам как к возможности осмыслить новый опыт.

В это непростое время галерея K35 предлагает искать поддержку в искусстве и приглашает в свое новое, открытое для диалога выставочное пространство, находящееся в клубном доме Magnum в Хамовниках. Это третья и самая большая площадка галереи, где продолжится её деятельность, связанная с продвижением и популяризацией современного искусства. В планах К35 – проведение здесь различных культурных мероприятий: от выставок и лекций до мастер-классов и арт-завтраков.

Первое событие, открывающее арт-пространство, – выставка с поэтичным названием, заимствованным из стихотворения В.В. Маяковского 1 – «Ты – Я думал – Райский сад». Оно становится опорой для идеи всего проекта, который предлагает зрителю поразмышлять о масштабных сдвигах в мире, о точке невозврата к «прошлой» жизни и о выходе в новую неизвестную реальность.

Обращаясь к библейским текстам, кураторы проводят параллели с сегодняшним днем, задаваясь вопросом: «Кто и когда испробовал тот самый плод с древа познания и сейчас бросил его на гниение?». Сравнение реальности с ветхозаветной историей, несмотря на свою очевидность, оказывается точным, ярким и одновременно — дарящим надежду ходом. Ведь даже после самых острых потрясений мир имеет свойство возрождаться и трансформироваться. Жизнь со своими радостями и горестями, красотой и неприглядностью каждый раз неизменно оказывается сильнее любой, казалось бы, непоправимой цивилизационной катастрофы.

Выставка объединит более 20 живописных, графических и скульптурных работ, созданных специально для экспозиции четырьмя художниками из Санкт-Петербурга. Среди них – стеклянные объекты Сергея Колосова, раскрывающие тему стихийных основ мироздания. Насыщенные и жизнерадостные холсты известного художника-гедониста Олега Маслова. На их контрасте – брутальные пейзажи, написанные с помощью битума мастером индустриального жанра, Ильей Гапоновым. А также работы Наталии Спечинской, объединяющие классические мотивы с сюрреалистическими образами.

Выставка завершит работу 20 мая.

Маслов Олег. Райские кущи. Северный Кавказ. 2022. Холст, акрил, 120х150 см

Маслов Олег. Горные орлы. 2014. Холст, масло, 156х198 см

Гапонов Илья. Тоскана. Ноябрь. 2021. 2022. Холст, акрил, Кузбасслак, 190х220 см

Гапонов Илья. Тоскана. Ноябрь. 2021. 2022. Холст, акрил, Кузбасслак, 170х220 см

Спечинская Наталия. Мадонна. 2022. Холст, акрил, шелкография, 120х100 см

Спечинская Наталия. Гуси и яблоки. 2022. Холст, масло, шелкография, 100х100 см

Спечинская Наталия. Угроза. 2022. Картон, смешанная техника, 70х100 см

Спечинская Наталия. Поклонница Клода Моне. 2022. Картон, смешанная техника, 70х100 см

Колосов Сергей. Объект «30». Из серии «Период полураспада». Стекло, битое стекло, работа вакуумированная, 40х40х40 см

Колосов Сергей. 4,3. Из серии «Период полураспада», Стекло, 50х40х60 см

Колосов Сергей. Цикл. Из серии «Период полураспада», Стекло, битое стекло, работа вакуумированная, 98х48х39 см

Колосов Сергей. Цикл, фрагмент. Из серии «Период полураспада», Стекло, битое стекло, работа вакуумированная, 98х48х39 см

Олег Маслов (род. 1965 году) – культовая фигура для питерской арт-сцены, представитель неофициального искусства Санкт-Петербурга, профессор «Новой академии изящных искусств». Художник-бунтарь, планомерно отражающий в своих работах атмосферу и характер арт-жизни в городе на Неве. В разные периоды — соратник Тимура Новикова, Алексея Козина, Сергея Курехина и др. Художественный язык Маслова пережил несколько этапов развития: от неоэкспрессионистического в рамках группы «Новые дикие», неоакадемического, до стилистически близкого поп-арту. Творчество Олега Маслова отражает скитания и поиски андеграундных художников 80х-90х годов, высвобождающихся из догм и предъявляемых требований к визуальной и концептуальной составляющей искусства.

Илья Гапонов (род. 1981 году) — известный художник, автор инсталляций, основатель студии “Непокоренные — 17”. Уроженец Кемеровской области. Получил образование на кафедре монументально-декоративной живописи (маст. О.И.Кузнецова) в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени В.Мухиной, в Петербургском фонде культуры и искусства «Институт ПРО АРТЕ», а также в Национальной школе изящных искусств в Париже. Особенно известны его работы, созданные с использованием Кузбасслака (битумного лака), посвященные индустриальной и шахтерской тематикам. (Изначально в соавторстве с Кириллом Котешовым.) Одна из работ этой серии весной 2021 года вошла в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.

Наталия Спечинская (род. 1970) — художник из ленинградской (петербургской) творческой семьи (Её прадедушки — «человек – писатель – гражданин» Всеволод Вишневский и композитор Зигмунд Кац), резидент студии “Непокоренные — 17”. Этот факт, а также природная одаренность уже в ранние годы определили профессиональный путь развития Наталии в области искусства. Обучалась в Академии (Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина), а также РГПУ им. Герцена по классу живописи. В Петербурге Спечинская известна, как тонкий художник-колорист. Словно противопоставляя себя часто мрачной атмосфере родного города, в качестве основы своего художественного языка она выбирает цвет. Глубокие темы, поднимаемые автором в работах, обязательно обыгрываются яркими красочными сочетаниями.

Сергей Колосов (род. 1986) — молодой художник из Санкт-Петербурга, резидент студии “Непокоренные — 17”. Автор серии динамичных инсталляций из битого стекла “Период полураспада”, отсылающей к темам мироздания и космоса. Обучался в Санкт-Петербургском Институте Культуры на факультет социокультурной деятельности. (По направлению: живопись, скульптура, видео-арт.)

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