«Они потрясли мир. Лечить руками: дар или проклятие Джуны»

Она предсказала катастрофу в Чернобыле и распад Советского Союза. За помощью к ней обращались Аркадий Райкин и Лев Лещенко. Джуна лечила Леонида Брежнева, была близка с Борисом Ельциным и Федерико Феллини, а её руки добивался сам Роберт де Ниро. Загадочная Джуна – первый официально признанный экстрасенс Советского Союза. Она выстроила блестящую карьеру, однако создать счастливую семью так и не смогла.

Одни говорили, что с помощью рук она могла излечить цирроз печени, гепатит и другие опасные болезни. Другие считали Джуну аферисткой и уверяли, что все её чудеса – не больше, чем самовнушение.

Однако, ее окружение уверяло, уже к десяти годам она могла заживлять раны и снимать головную боль. За помощью к юной целительнице приходили со всего села. Во время студенчества в медицинском техникуме её дар поверг всех в шок. В одной из тбилисских клиник, куда она попала по распределению, слух о чудесной медсестре распространился быстро.

По другой версии будущая знаменитость нигде не училась после школы и никогда не была медсестрой. После школы пошла работать в колхоз, а потом официанткой в гостиницу. Возможно, именно работа в отеле и стала отправной точкой в её головокружительной карьере. Она начала сближаться с культурным бомондом, а позднее – с политической верхушкой.

В 1980-м году все ведущие клиники пытались понять, что за болезнь поразила супругу председателя Госплана. Врачи разводили руками, официальная медицина была бессильна. Уже известная тогда в Тбилиси целительница Джуна полностью вылечить женщину не смогла, однако состояние больной значительно улучшилось.

В институте радиотехники и электроники способности экстрасенса изучались на протяжении трех лет. В ходе многочисленных тестов ученые столкнулись с необъяснимым. Она могла умышленно поднимать температуру своих ладоней, чувствовала малейшие температурные колебания предметов и окружающей среды. Но прямых доказательств экстрасенсорных способностей Джуны не нашли. Однако она получила первый в Советском Союзе патент на целительство «бесконтактным массажем».

В начале 90-х её авторитет был настолько высок, что она стала одной из богатейших женщин России. Встреч с ней искали представители высших политических и культурных слоев, а сама она вела жизнь настоящей светской львицы. Умела правильно выстраивать связи, особенно с теми, кого принято было называть сливками общества.

Она дважды была в браке, но ни одного из своих мужей, по слухам, не любила. Первый раз вышла замуж только потому, что время пришло. Второй союз - с Игорем Матвиенко, продлился всего сутки. Ей тогда было 38, а ему 26. Близкие вспоминают, что для неё отношения с мужчинами всегда были чем-то вроде игры. Могла быстро увлечься, но столь же быстро остыть. По-настоящему дорогим для женщины был только сын Вахтанг. В 26 лет он погиб, что едва не убило саму Джуну. Некогда любившая эпатаж и громкие вечеринки, она ушла в затворничество и стала буквально увядать. Говорила, что чувствует близкую смерть.

В наше время на её могилу наведываются колдуны для проведения обрядов, а простые люди обходят это место стороной.