«Газпром-Медиа» и «Таврида» объединяют энергию молодежи и компетенции медиаэкспертов

На площадке арт-кластера «Таврида» в Республике Крым завершила работу арт-школа культурно-просветительских проектов «То, что влияет» по созданию коммуникационных стратегий в индустрии социальных изменений. Организатором школы выступил «Газпром-Медиа Холдинг», соорганизатором — арт-кластер «Таврида».

С приветствиями к участникам обратились Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

«Мы убеждены, что современная социальная коммуникация обязана строиться на равноправном партнерстве бизнеса, НКО и креативных специалистов, где выгода взаимна: для общества, личного бренда, компаний. Социальная сфера сегодня — это помимо самой благотворительности и добрых дел, еще и большая область для профессионального роста и реального влияния на общество. На это нацелена наша программа PRO, включающая и создание собственных социальных проектов, и помощь конкретным людям, и содействие в организации первых шагов детей и молодежи в медиапрофессиях, и поддержку (в том числе экспертную) некоммерческих организаций. Сила НКО — в их миссии, а наша сила — в том, чтобы помочь им стать сильнее в мире бизнеса, построить мосты для совместной кросс-функциональной деятельности и вклада в решение значимых общественных задач, и мы уверены, что на «Тавриде» у нас получилось сделать шаг в этом направлении», — подчеркнула директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева.

Генеральный директор АНО «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева поделилась своим мнением о проекте: «Арт-кластер «Таврида» постоянно развивается, расширяет список направлений для образовательных и культурно-просветительских проектов. Мы с радостью открываем свою площадку для партнеров, разделяющих наши идеи и ценности и готовых внести свой вклад в поддержку творческих и общественных инициатив. Поэтому мы не могли не поддержать идею «Газпром-Медиа Холдинга» провести на «Тавриде» арт-школу «То, что влияет» и поделиться своим опытом создания коммуникационных проектов с молодыми специалистами в сфере медиа и НКО. Более 100 ребят получили новые знания и навыки в создании культурно-просветительских проектов, и, вероятно, в скором времени мы увидим их результаты на федеральных площадках».

Партнерами проекта выступили: Фонд президентских грантов, продюсерский центр «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), телекомпания «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», образовательная онлайн-платформа «Нетология», «Билайн». Информационными партнерами — компании «Газпром-Медиа Холдинга»: Телекомпания НТВ, «Авторадио» (в составе ГПМ Радио), RUTUBE.

«Для нас очень важно, что в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом» мы смогли реализовать программу для молодых специалистов в медиа и вдохновить их на создание новых подходов к решению актуальных социальных проблем в нашей стране. Некоммерческие организации, победители конкурсов Фонда президентских грантов представили реальные вызовы (кейсы) в создании изменений в жизни людей, а участники арт-школы разработали коммуникационные кампании и медиапродукты для их решения. Мы верим, эта арт-школа станет мощным импульсом для объединения усилий медиа и НКО», — отметила генеральный директор Школы управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов Анна Никифорова.

Участниками арт-школы, работавшей на площадке «Тавриды» с 15 по 21 августа, стали более 100 медиаспециалистов, студентов вузов профильных направлений, руководителей социальных проектов из более 50 регионов России, включая Республику Крым, Луганскую Народную Республику и Запорожскую область. В проекте также приняли участие 18 блогеров — резидентов продюсерского центра «Инсайт Люди». Они вошли в проектные команды, где совместно с участниками арт-школы разрабатывали проекты, обмениваясь опытом и идеями. Программа арт-школы включала знакомство с индустрией социальных изменений и особенностями создания социально-ориентированного ESG-контента, принципами продюсирования; мастер-классы по проектному управлению, сторителлингу, креативности; мотивационные сессии от экспертов Холдинга и партнеров и другие мероприятия.

В заключительный день работы арт-школы «То, что влияет» участники представили свои проекты перед жюри. В его состав вошли руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам «Газпром-Медиа Холдинга» Анна Попова, руководитель отдела развивающих программ продюсерского центра «Инсайт Люди» Анастасия Емельянович, креативный директор телекомпании «Ред Медиа» Илья Цыганов, генеральный директор Школы управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов Анна Никифорова, директор по стратегическим коммуникациям Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Светлана Решетникова, руководитель по устойчивому развитию «Билайн» Евгения Чистова, руководитель департамента внешних коммуникаций арт-кластера «Таврида» Анжелика Якубович.

Результатом работы команд стали 18 коммуникационных проектов на основе кейсов НКО по трекам, направленным на повышение вовлеченности молодежной аудитории: образование и профориентация; чтение среди детей и подростков; взаимодействие с людьми, нуждающимися в реабилитации, с людьми с аутизмом; сохранение дикой природы. 11 лучших проектов получат в дальнейшем поддержку от «Газпром-Медиа Холдинга», арт-кластера «Таврида», а также партнеров арт-школы.

Так, «Газпром-Медиа Холдинг» окажет поддержку в реализации проектов «Акция «Читаю» по популяризации чтения книг, «Особенные кадры «ОК» по помощи в трудоустройстве людей с аутизмом, а также движению «Педагоги-волонтеры» (сериал «Чужие крылья» и вертикальный короткометражный сериал «Шанс» о том, как волонтер помогает ребенку из детского дома добиться успеха во взрослой жизни). Участник программы Холдинга PRO — Национальный фонд развития реабилитации возьмет на себя менторство и консультацию членов команды проекта «Выйди за рамки видимого» (помощь незрячим и слабовидящим людям с привлечением собаки-поводыря). Телекомпания «Ред Медиа» планирует продюсировать три проекта: «Трогательное восприятие» по созданию иммерсионного черного куба для помощи слабовидящим людям, «Акция «Читаю» и «Защитник природы» по популяризации профессий защитника природы.

Участники проектов «Акция «Читаю» и «Педагоги-блогеры» (создание сообщества блогеров для проведения бесплатных занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации) получили сертификаты с промокодами на скидку 20 000 руб. на одну из программ обучения от образовательной платформы «Нетология». Сертификат на обучение от платформы выдан Нине Березиной из проекта «Иммерсивный спектакль про педагогов». Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» окажет экспертную и менторскую поддержку шести командам-финалистам арт-школы.

Креативная команда «Билайна» отметила проект «Трогательное восприятие», команда проекта получит помощь в разработке концепции социальной кампании и ее продвижении. Проект «Акция «Читаю» получит информационную поддержку в соцсетях и на корпоративной платформе компании. Участники проекта «Аватары из книг» приглашены на премию в области искусственного интеллекта AI Award. Оба проекта по популяризации чтения книг получат проработку концепции интеграции в сервис «билайн-книги».

Информационную поддержку проекту «БукВы» по популяризации чтения книг окажет АНО «Таврида.Арт».

Также поддержку ряду проектов окажут сами некоммерческие организации — держатели кейсов, над которыми работали участники арт-школы. Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика» — информационную и методологическую поддержку проектов «Акция «Читаю» и «БукВы», АНО «Профи-центр» — совместную доработку проекта «Педагоги-блогеры». Природоохранный фонд защитников природы — экспертную поддержку проектам «Студенческие экологические отряды» и «Защитник природы». Все выбранные НКО проекты могут принять участие в обучающей программе «От идеи — к настоящим изменениям» для подготовки проекта к подаче заявки на конкурс Президентских грантов.

Арт-школа стала частью масштабной программы корпоративной социальной ответственности «Газпром Медиа Холдинга» PRO. Холдинг придает большое значение поддержке нового поколения профессионалов, которые связывают свое будущее с медиасферой. Так, проект «PROфнавигатор» помогает молодежи выбирать направление для дальнейшего развития и формировать профессиональные навыки для успешного старта в индустрии.