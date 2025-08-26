ИИ не заменяет творцов, он расширяет их возможности. Кино впервые становится диалогом человека и технологии! Когда-то камеру считали врагом театра. Сегодня искусственный интеллект называют врагом режиссёра. Но именно он открывает для кино новый язык.

25 августа на фестивале документального контента стриминговых платформ «Original+DOC» состоялась премьера документального фильма «Карусель: мистический реализм Вальтера Шписа».

Фильм вошёл в программу дебютов «Кино с первого взгляда», организованную ИРИ и VK Видео. Лента посвящена судьбе русского немца, художника Вальтера Шписа. Фильм исследует его творчество, в котором он соединял европейскую и восточную культуры, музыку и живопись, а также мистику и свет.

Режиссёр Константин Раенок рассказывает историю своего главного героя, погружая зрителя в уникальную вселенную его воспоминаний и картин. Благодаря использованию нейросетей автор создает потрясающую визуализацию образов, оставленных Шписом миру.

Фильм «Карусель: мистический реализм Вальтера Шписа» показал потенциал совместного творчества режиссера и цифровой среды.

По словам режиссера, создание фильма стало настоящим исследованием и открытием новой страницы истории искусства:

— Во-первых, хочу сказать спасибо всем причастным. ИВИ и VK Видео — за поддержку проекта. Для меня это было исследование и приключение, где история впитала в себя уйму разных сюжетных линий и поворотов, была захватывающей до самого конца. Мы использовали современные технологии, чтобы передать магию его творчества. Новые технологии позволили нам показать свое видение мира прошлого и интерпретацию творческой составляющей картинку художника. ИИ не заменяет творцов, он расширяет их возможности. Кино впервые становится диалогом человека и технологии! Когда-то камеру считали врагом театра. Сегодня искусственный интеллект называют врагом режиссёра. Но именно он открывает для кино новый язык.

Это первый фильм из цикла фильмов о Вальтере Шписе. Планируются съемки в Индонезии и Европе. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с индонезийским посольством.