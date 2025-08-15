«Где его носит»: Дима Пермяков закрывает серию песен о домашнем насилии балладой о боли и преданности

Дима Пермяков – балладный рок-артист, победитель «Музыкастинг 5.0» участник шоу «ПЕСНИ», «Голос», «Залетай в тренды», фестиваля VK FEST 2023 и звёздный композитор (Мари Краймбрери, Анна Седокова, Наталья Подольская, Reflex, Митя Фомин, Кравц, HARU и др). Выпустив свой третий полноформатный альбом «Фобия» и презентовав его публике на сольном концерте в Москве, артист не делает перерывов и выпускает новую работу.

«Где его носит» – песня, закрывающая трилогию от Димы, посвященную тематике домашнего насилия. Вместе с треками «Почему ты плачешь» и «Девочка, храбрее» новая работа подытоживает серию баллад о тех, кто любит до дрожи, прощает до последнего и теряет себя в чувствах. Песня передаёт внутренний разлом девушки, оказавшейся в токсичных отношениях. Это крик души — о боли, о преданности, о том, как любовь становится турбулентностью. Через поэтичные образы и эмоциональную вокальную подачу трек говорит за многих: и тех, кто прощал, когда не стоило, и тех, кто верил, когда всё рушилось.