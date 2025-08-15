VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиХитмейкер Паша Панамо завершает лето винтажным треком в солнечном звучании

Хитмейкер Паша Панамо завершает лето винтажным треком в солнечном звучании

editor
By editor
60
паша панамо
Фото © пресс-служба Vibe Department

За 2024 год хитмейкер Паша Панамо значительно отошел от амплуа стримингового артиста и вывел свою популярность на новый уровень, все чаще появляясь в оффлайне и медиа и взаимодействуя со своей аудиторией. С начала 2024 он выступил на Big Love Show среди самых громких имен российской поп-музыки, появился на нескольких летних фестивалях, включая масштабные «Белые ночи», а также дал ряд сольных концертов по России. Треки артиста собирают более 60 млн стримов ежегодно, а регулярные ротации на радио и ТВ позволяют новой аудитории находить музыку Паши Панамо. В 2025 году артист не сбавлял обороты и выпустил ряд сольных песен и совместок с Лесей Полищук и ZAMMFO.

Летний сезон артист завершит сольным треком «Можно все» в своем фирменном винтажном звучании. Солнечная и теплая песня в очередной раз погрузит фанатов артиста в атмосферу ностальгичной романтики, за которую и полюбили изначально музыку артиста.

Предыдущая статья
GLAZAMI продолжает показывать танцевальные поп-синглы
Следующая статья
«Где его носит»: Дима Пермяков закрывает серию песен о домашнем насилии балладой о боли и преданности

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru