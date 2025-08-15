Хитмейкер Паша Панамо завершает лето винтажным треком в солнечном звучании

За 2024 год хитмейкер Паша Панамо значительно отошел от амплуа стримингового артиста и вывел свою популярность на новый уровень, все чаще появляясь в оффлайне и медиа и взаимодействуя со своей аудиторией. С начала 2024 он выступил на Big Love Show среди самых громких имен российской поп-музыки, появился на нескольких летних фестивалях, включая масштабные «Белые ночи», а также дал ряд сольных концертов по России. Треки артиста собирают более 60 млн стримов ежегодно, а регулярные ротации на радио и ТВ позволяют новой аудитории находить музыку Паши Панамо. В 2025 году артист не сбавлял обороты и выпустил ряд сольных песен и совместок с Лесей Полищук и ZAMMFO.

Летний сезон артист завершит сольным треком «Можно все» в своем фирменном винтажном звучании. Солнечная и теплая песня в очередной раз погрузит фанатов артиста в атмосферу ностальгичной романтики, за которую и полюбили изначально музыку артиста.