Шансонье Холла представил лиричную песню «Не будет больно»

За последние полгода популяризатор русского романса Холла вышел на новый уровень, во многом благодаря чартовому хиту «Не люби меня». С начала года песня собрала десятки миллионов стримов на всех площадках и стала самой прослушиваемой работой артиста к сегодняшнему дню. Холла появился с ней на Первом канале в шоу Андрея Малахова и многократно увеличил свою аудиторию, а также запланировал первый сольный концерт в Москве. После этого музыкант выпустил танцевальный шансон-трек «Милая», а теперь представляет лиричную работу «Не будет больно».

Новая композиция рассказывает про долгие отношения, романтические эмоциональный «качели», которые в итоге заканчиваются разрывом. Припев песни подчеркивает, что «больно уже не будет», так как каждый пойдет по своему пути и обретет свое счастье. Работы Холлы на релизе будут поддержаны радио «Шансон», а также проработаны по всем федеральным радиостанциям.