Путь с Каштанкой

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представил иммерсивный музыкальный спектакль по рассказу Антона Чехова «Сны Каштанки». Автор идеи – художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Спектакль поставлен на музыку Михаила Броннера, в чьем послужном списке уже не одно сочинение, созданное специально для Детского музыкального театра. Режиссер Мария Фомичева вовлекла зрителей в интерактивное путешествие, предложив проследовать вместе с главной героиней рассказа Чехова по ее жизненному пути.

Каштанка – Мария Деева, Иван Иванович – Артем Семиган

Каштанка – Мария Деева, Федор Тимофеевич – Михаил Заболотский

Сцена из спектакля

Хавронья Ивановна – Светлана Осиповская, Федор Тимофеевич – Михаил Заболотский, Иван Иванович – Артем Семиган

Спектакль «Сны Каштанки», ставший открытием и для детей, и для их родителей, поставлен в рамках нового проекта Детского музыкального театра «RE-конструкция». Этот проект, возникший по инициативе худрука и главного режиссера Георгия Исаакяна, был продиктован внешней необходимостью – длительной реконструкцией большого зала, где привычно идут все репертуарные спектакли. Здание театра, построенное в 70-х прошлого века, – уникальный образец советской архитектуры, в котором Наталия Сац воплотила идеи детских сказок. В нем, кроме большого и малого зрительных залов, имеется целая галерея различных фойе, ажурные мостики, просторные вестибюли. Теперь все эти помещения Георгий Исаакян задействовал в новом проекте, который не только обновил репертуар театра, но реконструировал его постановочные возможности, открыв новые идеи.

Постановки в рамках проекта интересны не только смещением привычных локаций, но и оригинальностью формата: променад-концерт «SILA: The Breath of the World / SILA: Дыхание мира» Джона Лютера Адамса и звуковая скульптура SONATRIP (музыкальным руководителем этих вечеров стал Петр Айду), концерты «Франция. L’impression. Созерцание звука. La lumiere/ Свет, Форе. La couleur/Цвет, Дебюсси. Le rythme/Ритм, Равель», «FolkКонструкция. Свиридов. Щедрин. Гаврилин» и «Рождество в джазовых тонах» (музыкальными руководителями стали главный приглашенный дирижер Детского музыкального театра имени Наталии Сац Евгений Бражник и главный хормейстер театра Вера Давыдова). В марте аудитория видела российскую премьеру одноактной оперы Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши», а в мае будет представлена постановка оперы Эдисона Денисова «Четыре девушки».

Апрельская премьера в рамках «Re-конструкции» – это «Сны каштанки». Ее жанр обозначен Михаилом Броннером как сочинение для чтеца и камерного оркестра с необычным составом – в нем есть аккордеон, балалайка, саксофон и фортепиано. Композитор сохранил каждое слово в рассказе Чехова: семь глав «Каштанки» без единой купюры. Главное действующее лицо, по его замыслу, – рассказчик, который доносит все самые важные мысли писателя. «Музыкальная речь» лишь дополняет текстовые эпизоды и сопровождает мелодекламацию артистов оперной труппы.

Это сочинение было исполнено впервые в Москве совсем недавно – 25 февраля 2022 года – на концерте «Ангел любви, ангел печали…», посвященном 70-летию композитора. Дирижер Сергей Михеев, продирижировавший им, теперь возглавил иммерсивное музыкально-театральное путешествие по «Снам Каштанки» в театре имени Наталии Сац. Спектакль задуман именно как путешествие по Большому фойе театра, куда артисты увлекают за собой зрителей: начинается оно в нижнем фойе, у Зимнего сада, затем действие перемещается в просторное верхнее фойе, а в цирковом финале переносится в ротонду, напоминающую круг циркового манежа, ведь именно в цирке разыгрывается финальная сцена, описанная в «Каштанке».

В этом спектакле движение охватывает не только исполнителей главных ролей и зрителей, но даже инструментальный ансамбль, сопровождающий действие, – он перемещается между верхним фойе и ротондой, гибко вплетаясь в сюжет.

Колорит музыки, в которой слышны отголоски городского фольклора времен Чехова, сочетается с не менее достоверным визуальным решением: костюмы и декорации погружают зрителя в эпоху писателя. Музыка тонко комментирует эмоции персонажей, а иногда изображает уличные звуки или животных. Артисты, исполняющие роли гуся Ивана Ивановича (Артем Семиган), кота Федора Тимофеевича (Михаил Заболотский) и свиньи Хавроньи Ивановны (Светлана Осиповская), вдохновенно раскрывают внутренний мир своих героев, заставляя прочувствовать разнообразие их характеров и эмоций.

Зритель следует за Каштанкой, проникновенно сыгранной Марией Деевой, и с помощью рассказчика Александра Хананина проходит важный фрагмент ее жизненного пути – именно этот путь вместе с главной героиней становится ведущей идеей для режиссера: «Для нас, постановочной команды, особенно важными в этом произведении оказались темы пути героя и возвращения его домой». Путь оказывается не только дорогой потерявшейся и вновь нашедшейся Каштанки, но путем боли и потерь, страданий и надежд, открытий и обретений.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Елена ЛАПИНА

