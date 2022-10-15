Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила на Конференции в рамках Дней духовной культуры России в Республике Беларусь

14 октября в Минске состоялась Конференция, посвященная общему культурно-историческому и духовному наследию России и Беларуси. Пленарное заседание Конференции прошло в Национальном мемориальном комплексе «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших».

С вступительными словами выступили настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших протоиерея Фёдор Повной, Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, Заместитель Государственного секретаря – член Постоянного Комитета Союзного государства Виктор Сиренко.

В начале своего выступления на пленарном заседании генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова рассказала об основных целях и задачах, которые выполняет РОСИЗО для создания российских межмузейных связей и междисциплинарных проектов. Далее, она отметила, что Россию и Беларусь объединяет не только советское прошлое, но и общая история братских народов.

«Нас связывают и многовековая дружба, история, духовные и нравственные ценности, общее богатое культурное наследие. Именно сейчас актуальность приобретают совместные мероприятия в области культуры Союзных государств, их масштабирование и увеличение охвата аудитории», — подчеркнула генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

В рамках Конференции было объявлено, что РОСИЗО выступит оператором совместных культурных и музейных выставочных проектов России и Баларуси.

Целями реализации совместных проектов станут расширение и укрепление культурного пространства, как ключевого ресурса развития сотрудничества между странами, популяризация и продвижение культурно-исторического наследия, помощь молодому поколению в развитии творческого потенциала, а также развитие культурных учреждений, обмен опытом, проведение совместных мастер-классов по линии Союзного государства.

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