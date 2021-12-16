Тихо! Вера Брежнева открывает свою планету

Тихо! У Веры Брежневой появилась своя планета!.. Неземные декорации, левитация в открытом космосе и чувственный образ: Вера Брежнева представила новый клип на свой сингл «Тихо».

В видео героиня Веры Брежневой прилетает на космическом корабле на неизведанную планету, где остается в полном одиночестве: наедине со своими мыслями и волшебством вокруг. Новое пространство увлекает, но забудет ли она те чувства, которые остались на планете Земля?

На художественное оформление в павильоне, где проходили съемки, ушли десятки часов. Чтобы воссоздать подлинную космическую реальность, на локацию привезли тонны песка и гравия. Художниками-постановщиками был воспроизведен шлюз космического корабля. А эффектное изображение в финале обеспечила CGI-графика по примеру той, которая используется на съемках голливудских блокбастеров.

В период 25-часовой съемки видео Вере Брежневой довелось пройти сверхсложные испытания. Ближе к концу смены случился момент, который и вовсе заставил переживать всю режиссерскую группу: певице стало плохо во время парения в воздухе на специальных тросах.

— Это был примерно 20 час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и, все-таки, снять идеально, как мы планировали, — поделилась Вера Брежнева.

Артистка добавила, что ее новый клип на песню «Тихо» — это аллегория космического одиночества: «Сложно осознать насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь — мы не одни».

Режиссером клипа «Тихо» стал Сергей Солодкий, а идея — уже традиционно принадлежит самой Вере Брежневой и Константину Меладзе, который рассказал подробнее о планете, где оказывается Вера: «Это планета несостоявшихся иллюзий и несбывшихся мечт, там все идеально красиво. Но при этом, очень хочется вернуться из этого рая на несовершенную Землю — к людям. К одному человеку, который ждет там, на Земле. Может, эту планету и стоило бы назвать именем Тихо».

Песня «Тихо» вошла в последний альбом певицы под названием «V» и заняла особенное место в сердцах слушателей, став одной из самых прослушиваемых песен певицы в диджитале.

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