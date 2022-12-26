Праздничная неделя на Пятом канале

Пятый канал всегда к Новому году снимает специальные серии любимых детективов с особым колоритом. Марафон праздничных эпизодов начнется в эфире уже с 26 декабря.

С понедельника в 22.25 в эфир будут выходить премьерные новогодние серии «Великолепной Пятерки». Оперативников ждут приключения, загадочные происшествия, преступники в карнавальных костюмах, в облачении Деда Мороза и Снегурочки. Дежурство в новогоднюю ночь достанется Красавченко и Кузьмину, но друзья-коллеги все равно соберутся все вместе у елки с традиционным «Оливье» и шампанским, чтобы получить подарки от Деда Мороза - Голованова.

Названия у серий тоже праздничные – «Новогодняя акция», «Елка с сюрпризом», «Расскажи, Снегурочка», «Фейрверк» - сюжеты закрутятся самым волшебным образом, но даже перегруженные телефонные сети и отравленные елки не помешают профессионалам раскрыть все преступления и под бой курантов услышать самые теплые поздравления от родных и близких.

Также с понедельника по четверг с 26 декабря будут транслироваться специальные новогодние серии «Следа».

В пятницу, 30 декабря, в 19.45, на Пятом начнет свои расследования группа уникальных специалистов «Свои». В эфир выйдет четыре праздничные серии. Например, экстрасенс Метелица с помощью своего дара выяснит, где скрывался преступник, но вычислить его будет сложнее, поскольку в Доме Культуры, где совершено преступление – каждый второй в карнавальном костюме. А после визита Деда Мороза в дом бизнесмена исчезнет дочка. Возможно, девочку унесли в мешке для подарков. Машину Деда Мороза будут разыскивать все сотрудники ДПС города… И тут в дело вмешаются новогодние чудеса…

В 23.10 смотрите премьерный выпуск программы «Светская хроника». Эксклюзивные сюжеты из жизни звезд, откровенные интервью и уникальные съемки.

Пятничный эфир, 30 декабря, в 00.10, на Пятом канале продолжит особая серия проекта «Они потрясли мир» - «Михаил Булгаков. Роман с ведьмой». Интересное расследование, новый взгляд на судьбу одного из самых мистических писателей 20 века. У него было три жены, но кто из них стал прообразом той самой Маргариты? Из-за чего писатель пытался убить свою первую супругу? Зачем разыскивал ее перед своей смертью? Почему многие уверены, что третья жена околдовала писателя? Что за чертовщина творилась не только на страницах его произведений, но и в реальной жизни? И правда ли драматург видел пророческие сны и даже предсказал свою кончину?

Утро 31 декабря начнется с доброй сказки «Двенадцать месяцев» с Татьяной Пельтцер. Снежной холодной зимой, под вечер, в канун Нового года, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печи, злая мачеха отправит свою падчерицу в лес за подснежниками. Чудеса произойдут и в жизни Золушки, достаточно всего лишь трех орешков. Всеми любимая сказка с Либуше Шафранковой «Три орешка для Золушки» начнется в 20:30.

В 21:55 можно будет посмотреть программу Пятого канала из цикла «Мое родное» - «Моя родная Ирония судьбы».

По сценарию Михаил Боярский опоздал на свой рейс, оказался на борту самолета из Москвы в Санкт-Петербург под бой курантов, поэтому встречает Новый год прямо в воздухе. Но где бы он ни застиг — Новый год есть Новый год! В располагающей весёлой атмосфере праздника, в компании артистов и музыкантов, Боярский вспоминает лучшие цитаты отечественных кинолент, поет под гитару самые известные «киношные» песни, а все пассажиры танцуют прямо в салоне самолёта. «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи» и другие любимые и родные для многих поколений фильмы настроят на волшебную Новогоднюю ночь.

Перед полуночью телезрители Пятого канала буду принимать поздравления от группы «ЛЮБЭ». Вот уже 30 с лишним лет песни легендарного коллектива радуют поклонников. За пять минут до наступления Нового 2023 года с традиционным обращением выступит Президент России Владимир Путин. После боя курантов музыкальная ночь продолжится. В эфире прозвучат «За тебя, Родина-мать», «Ребята с нашего двора», «Главное, что есть ты у меня», «От Волги до Енисея» и многие другие хиты «ЛЮБЭ», которые стали поистине народными. Легендарный «Конь» в исполнении Расторгуева и Пелагеи станет особенным украшением новогодней программы. В 00.50 музыкальный марафон продолжит Супердискотека 90-х. Свои легендарные хиты «Красавчик» и «Ты бросил меня» исполнит золотой состав группы «Стрелки». Revoльvers представит свою культовую песню «Ты у меня одна». Звезда 90-х Влад Сташевский поздравит телезрителей Пятого такими композициями как «Любовь здесь больше не живет» и «Я не буду тебя больше ждать». А поп-группа «Пропаганда» выступит со своими хитами «Мелом» и «Я яблоки ела», которые, бесспорно, узнают все за новогодним столом.

Супердискотеку 90-х невозможно представить без легендарного дуэта REFLEX. Девушки исполнят свои самые горячие хиты: «Сойти с ума», «Падали звезды» и «Нон-стоп». Слова к песне «Сойти с ума» когда-то написала солистка коллектива Ирина Нельсон. Чувство большой влюбленности навеяло девушке знаменитые строчки, которые многие поют до сих пор. Также прозвучат «Последний раз» в исполнении группы «Мальчишник». Солистка группы «Сливки» Карина Кокс заставит ностальгировать в этот вечер под песни «Летели недели» и «Иногда».

Поклонников шлягеров 90-х поздравят «На-На», Ирина Салтыкова, DANKO, группа «Краски», «Кар-Мэн» и многие другие группы и певцы, которые уже давно стали кумирами сразу нескольких поколений.

Утро 1 января на Пятом будет сказочным. «Золушка», «Варвара-краса» продолжат рассказ о том, что в жизни всегда есть место чуду – главное верить в него. Днем начнется марафон из серий любимого детектива про самого гениального сыщика всех времен Шерлока Холмса.

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