Гимн недопонимания, оформленный в метафоричные образы представили в виде трека «Зачем»

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«Гимн недопонимания, оформленный в метафоричные образы, тяжёлые гитары и едкую электронику». На все цифровые врывается молодой и экспрессивный исполнитель FISHY со своим новым треком «Зачем».

Участник первого музыкального реалити-шоу «ВКонтакте» – «Улица». FISHY также успел отметиться в роли команд разогрева на выступлении Три Дня Дождя. Основные составляющие его творчества – харизма, талант и эмоции.

«»Зачем» – истеричная баллада о людях, которые находясь ближе всего, в упор не видят истиной картины или же гимн недопонимания, оформленный в метафоричные образы, тяжёлые гитары и едкую электронику» – комментирует исполнитель.

«Я создаю — ты разрушаешь. Ну зачем?»

Ощутить силу эмоций строк нового трека можно уже сейчас, релиз доступен на всех стриминговых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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