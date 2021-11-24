Михаил Гуцериев рассказал, на что способен ради любви

Слушатели Радио Шансон и Радио Дача уже успели оценить новую музыкальную историю «Нас толкает за рамки любовь» от поэта Михаила Гуцериева, композитора и певца Максима Олейникова. По словам артиста, первая в его репертуаре песня на стихи Гуцериева получилась многогранной, с глубокой драматургией, подталкивающая к серьёзным размышлениям.

Максим Олейников родился в Волгограде. Его становление как профессионального артиста произошло во многом благодаря Стасу Михайлову. Сегодня Максим Олейников развивает сольную карьеру. На счету артиста два авторских альбома, участие в крупных музыкальных проектах и успешные клипы.

На создание музыки к песне «Нас толкает за рамки любовь» исполнителя вдохновили прежде всего философские произведения Михаила Гуцериева. В основу композиции легло стихотворение «У разлуки чувства рукастей», с которым певец ознакомился на одном популярном литературном сайте.

«Поэзия Михаила Сафарбековича очень яркая, самобытная и узнаваемая. Каждая строчка в песне «Нас толкает за рамки любовь» как будто имеет собственную жизнь и является серьёзным поводом для размышления. Для меня, как для исполнителя и композитора, работать с таким автором — настоящее счастье и огромное удовольствие», — поделился своими эмоциями о работе Максим Олейников.

Нас толкает за рамки любовь,

И семья для любви — не потеря.

Мы подранки, мы ранены впрок,

И за нами охотится время!

Максим Олейников признаётся, что процесс создания произведения был увлекательным, и вдохновил на написание ещё нескольких песен на стихи Гуцериева: «Не каждому артисту выпадает возможность поработать с таким сильным и талантливым творческим материалом. Мне бы очень хотелось, чтобы песня «Нас толкает за рамки любовь» оставила след в сердцах слушателей».

Где единое целое — Ты,

В бесконечном одна единица.

Не хочу ни земных, ни святых,

Я согласен любовью поститься.

В ближайшее время артист приступит к съёмкам клипа. Режиссёром видео выступит Алина Верипя. Новинку «Нас толкает за рамки любовь» в исполнении Максима Олейникова слушайте в эфирах музыкальных радиостанций, песня доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

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