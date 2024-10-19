«Главное, чтобы это цепляло»: документальный сериал «Хит»

Бьянка

В день выхода финальной серии байопика «Комбинация» в сети появятся два эпизода документального сериала «Хит» о развитии популярной музыки в России. Откроют музыкальный альманах лихие 1990-е и та самая группа «Комбинация», ставшая настоящим музыкальным феноменом и отражением той эпохи. Историю успеха легендарного герлз-бэнда расскажут его действующая солистка Татьяна Иванова и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая в одноименном сериале певицу и экс-солистку «Комбинации» Алену Апину.

Документальный проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер»). За производство отвечает «НМГ Студия» совместно с компанией Hype Film при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Юлия Савичева

Каждая серия посвящена десятилетию в индустрии музыки с 1991 года до современности и расскажет об изменениях на фоне истории страны и поколений. В кадре появятся яркие представители музыкальной и киноиндустрии: Дмитрий Маликов, Шура, Валерия, FEDUK, Тося Чайкина, Сергей Лазарев, IOWA, Ваня Дмитриенко, Bushido Zho, Юлия Савичева, Boulevard Depo, MIA BOYKA, Слава, Бьянка, 5sta Family, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Батишта, Минаева, Виктор Рыбин, ведущая и журналист Яна Чурикова, продюсеры Фёдор Бондарчук, Пашу, Иосиф Пригожин, Юрий Аксюта, Евгений Фридлянд, Дмитрий Гройсман, Александр Толмацкий, Виктор Абрамов, режиссер Жора Крыжовников, музыкальный критик Олег Кармунин, музыкальный журналист Николай Редькин и другие.

Откроет рассказ об отечественной музыке «Комбинация» — первый советский и российский герлз-бэнд. Одноименный восьмисерийный байопик стартовал эксклюзивно на Wink.ru, побив рекорд среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра — 1 миллион просмотров в первый уикенд. «Комбинация — идеальная группа для того, чтобы описать, что происходило в начале 90-х. Потому что у них есть песни на все случаи жизни, на все тренды этой эпохи. Например, “Американ бой, уеду с тобой” — про то, как русские люди грезили Америкой в то время», — говорит музыкальный критик Олег Кармунин.

Федор Бондарчук

«Девяностые — это была такая свобода, когда резко стало можно абсолютно всё. И все искали эту грань и переходили эту грань. А можно без юбки? А можно! Когда вижу, в каком виде мы выходили на сцену, глаз начинает дергаться — это же просто караул! Помню, выступали на дне рождения одного авторитета. Я сказала, что не буду больше петь, на что один из них достал пистолет, приставил мне ко лбу и сказал: “Тогда я тебя застрелю”. Я ответила, мол, стреляй. Вот так мы сорок минут препирались — хорошо, его друзья потеряли, и он ушел. Вообще, я никогда не думала, что доживу до тех дней, когда о нашем коллективе снимут кино», — рассказывает Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация».

«Было неудивительно, что про “Комбинацию” снимают сериал. Такой популярности сейчас нет — это факт. У них было по 60 концертов в месяц, девчонки переезжали с одного концерта на другой, за ними бегали люди, толпы бросались на них, прыгали на сцену. Такого сумасшествия, такой популярности, наверное, нет ни у кого», — говорит актриса Анастасия Уколова, сыгравшая певицу и экс-солистку группы «Комбинация» Алену Апину в одноименном сериале Wink.ru.

Яна Чурикова

Следующей эпохой для исследования создатели проекта выбрали конец девяностых и начало нулевых — время появления музыки разных жанров и развитие MTV — главного музыкального канала того времени. «Вторую половину девяностых я бы описала как поиск себя. С музыкальной точки зрения конец девяностых — очень благоприятная эпоха для того, чтобы открыть музыкальное и культурное окошко, чтобы различные модные на тот момент музыкальные течения могли сосуществовать друг с другом: с одной стороны была попса, та же немецкая и шведская, резко начавшая доминировать на мировой сцене, та же маленькая Бритни Спирс и многочисленные бойз-бэнды. А с другой стороны, это абсолютно золотое время для альтернативной музыки. И у нас на канале MTV этот замес очень органично сосуществовал и включал в себя еще и ту молодую русскоязычную музыку, которая начала появляться тогда, она была свежей и классной. Поэтому канал можно было назвать такой большой моделью рая для меломана!» — так ее описывает журналист и ведущая Яна Чурикова.

В каждой серии проекта исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры расскажут об одной из музыкальных пятилеток через этапы развития страны и культуры, а у зрителей будет возможность увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В последнем, восьмом, выпуске авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru