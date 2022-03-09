Главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев: «Мы закупили 400 теннисных шариков для концерта с оркестром Энди Акихо»

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла презентация программы VI Фестиваля Новой музыки, который пройдёт в Концертном зале Омской филармонии с 16 по 31 марта. В программе Фестиваля Новой музыки-2022 будет четыре концерта – три вечерних и дневной детский.

Художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа отметил, что программа фестиваля складывалась в течение нескольких лет. «Удивительно, насколько актуальной она оказалась. На концерте «Радость и ярость» будет исполнена симфония Джона Корельяна, которая посвящена жертвам эпидемии СПИДа и рассказывает историю о том, как горько и тяжело терять близких. Завершит программу очень необычная пьеса – концерт для пинг-понга с оркестром Энди Акихо для которой мы закупили 400 теннисных шариков.

В основу концерта легли события 50-летней давности, когда сразу после окончания чемпионата мира по настольному теннису в японской Нагойе теннисисты США вместе с группой сопровождающих их журналистов прибыли в Пекин для матча по пинг-понгу. Эта встреча дала старт новым отношениям между двумя странами, произошла так называемая «разрядка»», – рассказал Дмитрий Васильев для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.