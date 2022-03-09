В галерее Pro Art`s откроется выставка «Каустика»

12 марта 2022 года Галерея Pro Art`s открывает выставку «Каустика» — проект кураторов Катерины Подобуевой и Марии Рубан о природе любви, размытости границ и отсутствии точек осязаемого ощущения.
Каустика — в оптике — это особые линии и особые поверхности, вблизи которых резко возрастает интенсивность светового поля. Лучи, не имеющие телесной оболочки — как мираж — яркие оптические кривые причудливой формы возникают на освещённом столе, на который поставлен бокал с водой.
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Метафора в том, что каждый человек пропускает через себя и преломляет направленное взаимодействие другого человека, и нельзя даже примерно предсказать ракурс искажения, светлоту и прочие параметры.
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Любовь индивидуальное, сложносочиненное чувство, как каустика, не имеющее четких границ и точек осязаемого ощущения. Из-за размытых границ понятия, также невозможно оценить любовь как что-то хорошее/недостаточно хорошее/плохое. Не существует никаких оценочных параметров, кроме как морально-этических, но часто и они оказываются недостаточными.
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В подобной ситуации тяжело высказываться о проблемах взаимоотношений людей и поднимать на поверхность темы абьюзивных и токсичных отношений, поскольку значимость этого вопроса во многих его аспектах все еще остается туманной. Где пролегает граница между болью и жаждой кинематографичности жизни?
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Участницы выставки предлагают разделить их опыт любви и романтических отношений, открыть для себя новые вопросы и точки для обсуждений.
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В экспозицию войдут разномедиальные работы Ксении Попаренко, Дарьи Иванс, Маргариты Веретенцевой, Анастасии Ковалевой, Ани Михайловой, Марии Рубан и Юлии Агеносовой.
Выставка создана и реализуется при участии Творческого Союза Художников России. Завершит работу выставка 4 апреля.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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