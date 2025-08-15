GLAZAMI продолжает показывать танцевальные поп-синглы

GLAZAMI – артистка и автор песен, выпускающая танцевальную музыку с бойкими припевами, глубокими смыслами и чувственным вокалом. Это новый поп для осознанных людей на грани между разговором по душам и желанием качать танцпол. Завоевав внимание аудитории рядом синглов и дебютным альбомом в 2024 году, артистка приближается к релизу концептуального танцевального альбома ФАНТАСТИК ФРИК, первым синглом с которого стала песня «Иллюзия», тепло принятая аудиторией артистки.

Концепция лонгплея строится вокруг идеи, что внутри каждого из нас живет фантастический фрик, которого мы боимся выпустить наружу. Ироничный сингл «Эгоист» раскрывает мысль на примере эгоцентричного героя, которому плевать на всех, кроме себя самого. Танцевальный хаус-трек выделяется орган-басом, который еще не раз можно будет услышать в альбоме. Вместе с релизом каждого сингла с альбома GLAZAMI постепенно раскрывает свою Вселенную через визуальный сторителлинг в эстетике Y2K, который в конце выстроится в общую картину.