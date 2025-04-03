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ГМА им. А.В. Щусева представляет выставку «Архитектура Памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

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Г. Захаров, З. Чернышева, И. Рабинович. Пантеон Героев Великой Отечественной войны. Конкурсный проект, 1943 г.
Г. Захаров, З. Чернышева, И. Рабинович. Пантеон Героев Великой Отечественной войны. Конкурсный проект, 1943 г. Изображение предоставлено пресс-службой ГМА им. А.В. Щусева

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет передвижную выставку «Архитектура Памяти».

Война, несмотря на своё абсолютно деструктивное начало, спровоцировала небывалый подъем архитектурной мысли и всплеск проектных предложений. Следуя общему эмоциональному порыву, архитекторы искали новые, смелые, порой фантастические формы, стараясь зафиксировать собственную реакцию на окружающую действительность, увековечить память о своём времени и построить светлые и мирные города – как лучший памятник долгожданной Победы. О том, как развивалась архитектурная мысль с первых дней войны и в первые послевоенные годы, как восстанавливали разрушенные войной города, и как в архитектурно-пластических формах увековечивалась память героев и жертв Великой Отечественной войны рассказывает выставка «Архитектура Памяти».

«Военные годы и послевоенные десятилетия были временем единения, рождения новых, полных надежд идей, на основе которых потом восставали из пепла целые города. В это время появлялись уже ставшие хрестоматийными образы Родины-Матери и советского Солдата-победителя. Именно сейчас, в конце первой четверти XXI века, мы можем оценить уникальность мемориального искусства послевоенных лет, за холодностью бетона прочувствовать искренность этих произведений, близких и понятных каждому, объединяющих всех нас. Эта выставка – про то, что память о Победе сохраняется не только в архивных документах, фото- и кинохронике, но и в самодельных деревянных памятниках и величественных ансамблях, кирпичной кладке домов, изгибах арок, линиях улиц и площадей, которые мы видим каждый день», – рассказывает Ксения Смирнова, куратор выставки.

Экспозицию открывает повествование о первых военных годах, о маскировке столицы, создании в 1942-1943 годах новых художественных образов станций Московского метрополитена, проектах первых мемориалов, увековечивающих память героев современности: от временных деревянных памятных знаков на местах захоронений до масштабных архитектурных комплексов, которым не суждено было претвориться в жизнь. Значимый раздел выставки повествует о разрушении и послевоенном восстановлении городов. После коренного перелома в ходе военных действий перед зодчими встали важные задачи восстановления городов, реставрации поврежденных памятников архитектуры. Эти задачи позволили архитекторам исполнить свой профессиональный долг, реализовать идеи новых городских ансамблей мирных городов, противопоставляемых разрушительному началу войны, сохранить историческую память места и создать новые символы своего времени. Естественным отражением перенесённых испытаний становится тема Победы, на долгие годы ставшая лейтмотивом художественного языка архитектуры и монументального искусства.

Оценить размах и полёт архитектурной мысли, а также колоссальный масштаб проведенных работ по восстановлению городов позволят подлинные предметы из коллекции Музея архитектуры. Это авторские эскизы и чертежи выдающихся советских архитекторов: Алексея Щусева, Льва Руднева, Якова Белопольского, Ильи Голосова, Алексея Душкина, Моисея Гинзбурга, Георгия Гольца и других. Среди материалов, представленных на выставке – проекты по восстановлению Севастополя, Истры, Великого Новгорода, Сталинграда и Смоленска, уцелевшие фрагменты и обмерные чертежи разрушенного Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, материалы по спасению и реставрации Спаса на Нередице и Софии Новгородской.

Заключительный раздел выставки рассказывает об истории послевоенной мемориальной архитектуры, увековечивающей память героев и жертв Великой Отечественной войны: от канонического ансамбля в Трептов-Парке, созданного архитектором Яковом Белопольским и скульптором Евгением Вучетичем, до грандиозных мемориальных комплексов 1960-1970-х годов: ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, могилы Неизвестного солдата в Москве, Монумента героическим защитникам Ленинграда, ансамбля в Брестской крепости, мемориала на месте белорусской деревни Хатынь и других. Авторские архитектурные проекты, предварительные эскизы и варианты, архивные и современные фотографии познакомят зрителей с историей создания уникальных ансамблей и историей развития типологии мемориальной архитектуры.

Передвижной выставочный проект будет поочередно представлен в трех городах России: Городе трудовой доблести Нижнем Новгороде, Городе трудовой доблести Улан-Удэ и Городе-Герое Смоленске.

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