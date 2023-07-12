«Голливуд на зоне»: продакшн Сергея Жукова приступил к съёмкам первого сериала для телеканала ТНТ

Телеканал ТНТ объявляет о старте съёмок комедийного сериала «Камера! Мотор!» о романтике видеосалонов и фильмов, популярных в конце 80х. Производством проекта занимается «Руки Вверх Продакшн» во главе с Сергеем Жуковым. Это первый сериал, который команда певца и продюсера делает специально для ТНТ.

Действие сериала «Камера! Мотор!» происходит в конце эпохи СССР. Главный герой - Коля Виденин, несостоявшийся кинорежиссер вынужден работать в обычном видеосалоне. Показывая десятки раз одни и те же фильмы, он выучил их буквально наизусть. Однажды Коля случайно включает школьникам «фильм для взрослых" и в наказание попадает на лесопилку в колонию. Там, он получает прозвище “Видик” и по просьбе начальника колонии на обычную камеру с использованием любых подручных материалов снимает с заключенными свои версии культовых фильмов. Так на зоне появляется свой «Голливуд».

Новые ремейки легендарных фильмов “Рэмбо”, “Терминатор”, “Челюсти”, “Назад в Будущее”, “Звездные войны”, “Один дома”, “Крестный отец”, “Охотники за привидениями”, “Индиана Джонс”, “Кошмар на улице Вязов”, “Красотка” и другие от компании РУКИ ВВЕРХ! Продакшн для Телеканала ТНТ

В сериале планируется 16 серий по 24 минуты, производством проекта занимается «Руки Вверх! Продакшн» (сериалы «Евгенич», «Плакса»). Продюсерами проекта выступили Тина Канделаки и Сергей Жуков. Креативный продюсер: Вадим Бакунев. В режиссёрское кресло проекта сел Саша Абдуллаев («По колено»). А за сценарий отвечают Ренат Актуганов и Илья Ярошевский. В главных ролях: Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин и другие.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ: «Мы очень рады презентовать первый сериал продакшна Сергея Жукова, сделанный специально для ТНТ. У нас уже был опыт совместной работы над другими проектами, но проект «Руки Вверх Продакшн» на нашем канале – это новая глава. Серёжа давно себя зарекомендовал как талантливый продюсер, который способен творить абсолютно в любой сфере. Сериал «Камера! Мотор!» – это абсолютно ТНТшная история, которая должна точно попасть в нашего зрителя за счёт своего доброго юмора, ностальгического ощущения и классных актёрских работ».

Сергей Жуков, продюсер сериала «Камера! Мотор!»:

– В нашем сериале мы совместили комедию, экшн, ностальгию и тюремную романтику. Я верю, что понравится всем возрастным категориям. Олдскульная аудитория поржёт и вспомнит любимые старые фильмы из 80х и 90х - “Рокки”, “Робокоп”, “Один дома”, “Охотники за привидениями”, “Кошмар на улице Вязов” и другие нетленки нашей молодости. А молодежь увидит, как, простите, из говна и палок можно создать настоящий шедевр. И, возможно, сама попробует снять что-нибудь посложнее тик-тока. Это хорошее руководство к действию.

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