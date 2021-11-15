14 ноября 2021 года Еврейский музей и центр толерантности представил премьеру документального фильма «Горький привкус любви или Список Фрау Шиндлер» в кинотеатре «Художественный». Режиссер картины – Игорь Волосецкий, автор сценария – Лариса Максимова. Премьера прошла в кинотеатре «Художественный», 29 ноября фильм будет показан в Еврейском музее и центре толерантности.

Первыми документальный фильм «Горький привкус любви или Список Фрау Шиндлер» увидели: Александр Бен-Цви, Посол Государства Израиль в Российской Федерации, исполнительный директор Еврейского музея Кристина Краснянская, бизнесмены Борис Белоцерковский и Леонид Богуславский, актриса Ингеборга Допкунайте, телеведущий Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой, Ирина Гайдамак, Михаил Друян, Ирина Вольская, Ксения Чилингарова, Евгения Линович, Майя и Анатолий Беккерманы, Дмитрий Гурджий и Наташа Семенова, Мария Салина и Сергей Кривошеев.

В рамках презентации выступили автор сценария Лариса Максимова, режиссер Игорь Волосецкий и продюсер Раиса Фомина. Игорь Волосецкий отметил: «Мы надеемся, что эта история для многих из вас станет откровением, ведь настоящие герои зачастую остаются в тени.

Можно сказать, что Эмилия Шиндлер в нашем документальном фильме совершает восхождение из этой тени». Лариса Максимова, подчеркнула, что фильм снимался для телевидения и будет показан на Первом канале.

Оскар Шиндлер – немецкий промышленник, который спас от смерти, по разным данным, около 1200 евреев во время Холокоста и был удостоен звания праведника народов мира. История промышленника получила известность благодаря книге «Ковчег Шиндлера» и ее оскароносной экранизации, снятой Стивеном Спилбергом 1993 году. Фильм «Горький привкус любви, или Список Фрау Шиндлер» показывает события тех лет глазами Эмилии Шиндлер, жены Оскара, которая до сих пор оставалась в тени славы своего мужа.

Оскар и Эмилия Шиндлер приобрели фабрику эмалированной посуды в Кракове в 1939 году; работа на этом и других предприятиях, принадлежавших семье Шиндлеров, означала для евреев спасение от депортации в концлагеря и гибели. В первое время Шиндлеры нанимали на работу евреев исключительно из экономических соображений, однако, уже в начале 1940-х годов, осознав весь масштаб геноцида, они стали предпринимать сознательные шаги для спасения своих служащих.

По свидетельствам очевидцев, выживших благодаря Эмилии Шиндлер, она принимала активное участие в жизни рабочих, помогая им справляться с бытовыми трудностями, недостатком продуктов, болезнями и преследованиями нацистов. Знаменитый «Список Шиндлера» Оскар и Эмилия составляли вместе.

До сегодняшнего дня роль Эмилии в спасении евреев оставалась практически неизвестной. Создатели документального фильма решили подробнее исследовать историю подвига Эмилии Шиндлер и расспросили о ней свидетелей тех событий. В фильме приняли участие Томас Кенилли, автор романа «Ковчег Шиндлера» (Букеровская премия, 1982); Эрика Розенберг, известная аргентинская журналистка, писатель, биограф и секретарь Эмили; а также евреи из «Списка Шиндлера», пережившие Холокост, историки и научные сотрудники музеев в Кракове и Свитави. Фильм снимался в Германии, Чехии, Польше, Израиле и Австралии.

«Мы представим документальный фильм «Горький привкус любви или Список Фрау Шиндлер» в стенах Еврейского музея и центра толерантности 29 ноября 2021 года. Уверена, что этот, по-настоящему исследовательский проект, не оставит равнодушным ни одного посетителя музея и позволит глубже узнать и понять исторические события ХХ века», — сказала исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.

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