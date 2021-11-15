«Киностудия КИТ» объявляет о завершении съёмок сериала «Порт»

Недавно в Москве завершились съёмки сериала «Порт» производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ. «Порт» – продюсерский дебют актера Арсения Робака – это история о крепкой мужской дружбе, смертельном яде предательства и коварной непредсказуемости жизни. В проекте снялись Максим Щеголев, Алексей Барабаш, Вадим Андреев, Татьяна Каргаева, Илья Акинтьев, Никита Дювбанов и др.

Боевой офицер Михаил Самойлов (Максим Щеголев) во время вооруженного конфликта с сирийскими боевиками теряет друга Игоря Макарова (Александр Барановский). Виня себя в гибели товарища, Михаил возвращается в родной портовый городок Янтарск, чтобы помогать вдове Макарова Ольге (Татьяна Каргаева). Он даже не подозревает, что старый друг, во-первых, жив, а во-вторых, очень опасен. Страшные преступления, которые сотрясают Янтарск, приводят к хозяину порта Куприянову (Алексей Барабаш). Но Куприянов тоже лишь пешка в жестокой игре не на жизнь, а на смерть…

«Особой кайф заключается в том, что сюжет абсолютно непредсказуем, – рассуждает актер Алексей Барабаш. – Мне кажется, «Порт» может быть интересен не только российскому зрителю, но и зарубежному, потому что это очень качественный продукт, у которого есть свое лицо».

Большая часть съемок прошла в городе Балтийске, где расположен морской порт. Необычные локации, с которыми зритель редко сталкивается в реальной жизни, являются особой гордостью всей команды.

«Мы снимали наш проект в огромном порту, где всё шумит, громыхает и постоянно находится в движении, – рассказывает режиссер-постановщик Слава Кириллов. – Удивляюсь, как нас там не задавили, потому что работа в порту не останавливалась ни на минуту. Хотелось показать зрителю места, которые он едва ли когда-нибудь увидит по телевизору, не говоря уже о том, чтобы там побывать. Наш проект получился в стиле индастриал: в нем много железа и тяжелой техники – и я доволен тем, что нам удалось воплотить все, что мы задумали. И это не только моя заслуга, а заслуга всей команды – от художника по костюмам до оператора. Потому что корабль плывет не только и не столько благодаря капитану, сколько благодаря каждому члену экипажа, который находится на борту».

«Порт» может похвастаться не только необычной локацией, но и обилием каскадерских сцен, в том числе на воде. В кадре появятся и большие корабли, и лодки, и водные мотоциклы. Во время съемок одной из сцен из бухты выплыла огромная подводная лодка, во время другой съемочной группе пришлось иметь дело с ОМОНом.

«На стоявшие в порту заграничные корабли заходить, разумеется, запрещено, но второй режиссер и часть группы на один такой корабль все-таки забежали, – продолжает режиссер-постановщик Слава Кириллов. – Они снимали сцену с участием кино-ОМОНА, а потом столкнулись с ОМОНом настоящим, который их чуть не задержал. К счастью, дело кончилось не конфликтом, а хорошими кадрами, которые зритель увидит в нашем проекте».

Нелегко пришлось и актеру Максиму Щеголеву, на долю которого выпало немало трюковых сцен. Он то стрелял, то догонял злодеев, то погружался под воду. Актер находится в прекрасной физической форме, поэтому брался за такие сцены с удовольствием.

«Драки, трюки, гонки, перестрелки – это я люблю, – признается актер Максим Щеголев. – Это моя среда, мне в ней очень комфортно. Хотя в «Порте» есть не только экшн, но и сильная романтическая линия. А еще мне очень нравится неожиданный финал этой истории».

Помимо Балтийска, съемочная группа побывала в Москве, Московской области, Калининграде и Калининградской области. Сирийские сцены, с которых начинается повествование, были отсняты в Подмосковье. Настоящую военную форму для актеров, сыгравших сирийских бойцов, художник по костюмам заказывала непосредственно в Сирии, а в роли местных ребятишек снялись сирийские мальчишки. Так что картинка будет не только яркой и отличающейся от подобных проектов, но и максимально правдоподобной.

Премьера сериала «Порт» состоится на НТВ.

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