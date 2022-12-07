«Горячее сердце»: Малый театр представил вторую премьеру к юбилею Островского

Малый театр выпустил вторую премьеру по Островскому в новом сезоне – спектакль «Горячее сердце» в постановке Владимира Бейлиса.

К юбилею Александра Николаевича Островского в 2023 году Малый театр ставит несколько новых спектаклей по пьесам своего главного драматурга. На сегодняшний день в репертуаре театра уже 14 спектаклей по Островскому. К юбилейной дате в конце прошлого сезона Малый уже выпустил «Женитьбу Бальзаминова», а в новом сезоне – «На бойком месте». Третьей по счету премьерой к юбилею стал спектакль «Горячее сердце».

«Пьеса, которая шла в последний раз на сцене театра тридцать лет назад, сегодня оказалась особенно актуальна и остра. Кроме того, она идеально подходит сегодняшней труппе Малого – в ней есть потрясающие роли как для старшего поколения, для мастеров, так и для молодых артистов. И когда мы думали, какую из пьес Островского выбрать для постановки к его юбилею, мы в том числе шли от автора, который часто писал пьесы с прицелом на актерский состав. Вот и получилось, что в нашей премьере далеко не главные роли – Градобоева, Хлынова, Аристарха и Силана – исполняют сплошь народные артисты Александр Клюквин, Виктор Низовой, Александр Вершинин и Валерий Афанасьев», – говорит режиссер Владимир Бейлис.

«В этом спектакле зритель найдет всё: любовь, юмор, хулиганство, – добавляет режиссер. – Создать спектакль-праздник к юбилею главного драматурга театра – Александра Николаевича Островского – было для нас самым важным».

Художественное оформление для «Горячего сердца» (декорации и костюмы) создала народный художник России, лауреат Государственной премии России Мария Рыбасова.

Оригинальную музыку к спектаклю написал композитор Кузьма Бодров, который во второй раз работает над постановкой в Малом (дебютом стало музыкальное сопровождение к спектаклю «Кроткая» по Ф.М. Достоевскому).

В премьере заняты: народные артисты России Александр Клюквин, Виктор Низовой, Александр Вершинин, Валерий Афанасьев, заслуженный артист России Василий Зотов, артисты Михаил Фоменко, Ольга Жевакина, Александр Волков, Максим Хрусталёв, Александр Потапов, Екатерина Казакова и др.

Премьера спектакля «Горячее сердце» состоялась 3 декабря. Ближайший показ пройдет 21 декабря.

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