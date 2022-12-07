В сети Интернет открылся сайт проекта «Слово Толстого»

В ноябре 2022 года открылся сайт проекта «Слово Толстого» - путеводитель по толстовскому наследию, интерактивная база данных или «семантическое издание» 90-томного собрания сочинений писателя.

Первый проект по оцифровке текстов Толстого, «Весь Толстой в один клик», был реализован в 2013 году совместно с компанией AABBYY, когда собрание сочинений стало полностью доступно в разных форматах на сайте tolstoy.ru. Однако информационные технологии не стоят на месте.

Новый ресурс позволяет осуществлять поиск по корпусу текстов с использованием разнообразных фильтров. Можно узнать, что писал Толстой в определённый день или промежуток времени, проверить цитату или найти определённое слово в текстах Толстого. Также интерфейс позволяет сортировать тексты, отделяя дневники, записные книжки или письма от художественных и публицистических текстов, или выбрав произведения только определённого жанра: романы, пьесы, сочинения для детей, - или тематики: философия, педагогика, автобиография.

Доступен и более точный поиск, позволяющий работать с текстом одного или нескольких конкретных произведений, изучать черновики и варианты, искать письма Толстого по адресату и месту отправления. С помощью этого инструмента можно, например, найти все упоминания Москвы в романе «Война и мир» и проанализировать эти эпизоды:

Кроме того, сайт предлагает доступ к справочным материалам о творчестве Толстого, персоналиях и редких словах, встречающихся в его текстах. В разделе «Все произведения» представлены 358 художественных и 424 нехудожественных сочинения вместе с их черновиками и вариантами, снабжённые литературоведческим комментарием.

Раздел «Персоналии» содержит указание всех исторических персон, упоминаемых в толстовских текстах, отсортированных тематически («Семья Толстых», «Современники», «Литература», «Древний мир», «Власть» и др.) с предоставлением краткой справки о них. Вот список членов семьи Толстых, с которыми можно познакомиться в этом разделе:

В разделе «Редкие слова» находятся слова, редко употребляемые Толстым и малопонятные нам. Для каждого указаны значение и пример употребления из текстов писателя.

Наконец, на главной странице проекта предлагаются материалы от создателей: краткая летопись жизни Толстого с отрывками их его автобиографических текстов и иллюстрациями «Жизнь в картинках», цитаты из его дневника на каждый день, популярные статьи с анализом корпуса текстов.

Проект развивается и будет дополняться новой информацией, на его базе могут возникнуть новые проекты. В разработке находится раздел, представляющий визуальные цифровые материалы о Толстом, в частности, инфографическую карту наследия писателя. Результаты будут переданы в Институт русского языка РАН для подготовки толстовского подкорпуса Национального корпуса русского языка и создания «Словаря языка Толстого». Группа Tolstoy Digital, авторы проекта, филологи и специалисты по Digital Humanities, продолжают работу в преддверии 200-летнего юбилея Толстого, который будет отмечаться в 2028 году.

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