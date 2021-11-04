Выставка Казанской иконы Божией Матери ко Дню народного единства

4 ноября 2021 года наряду с Днём народного единства православный мир будет отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери. Оба праздника установлены в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Именно Пресвятая Богородица почитается как защитница русской земли и покровительница наших воинов. Перед ее образом ополчение во главе с Мининым и Пожарским держало трехдневный пост и постоянно молилось накануне решающего сражения.

В Музее Казанской Иконы представлена крупнейшая коллекция икон Казанской Божией Матери, написанных в живописной мастерской Казанского Богородицкого монастыря. Особое место в ней занимают списки «мера и подобие с Явленного образа» — так монахини подписывали иконы своей работы, прообразом которых служила главная казанская святыня, обретенная в 1579 году в Казани после страшного пожара, уничтожившего половину города.

Есть в коллекции музея и икона Божьей матери, именуемая «Августовская победа». Это одна из самых редких и таинственных икон Божией Матери. Она была написана в конце 1916 – начале 1917 года в память явления Богородицы русским солдатам перед битвой близ г. Августов Сувалкской губернии Российской империи. В ночь с 13 на 14 сентября 1914 года они увидели на небе Божию Матерь на фоне сияющего креста, которая в левой руке держала Богомладенца Христа, а правой указывала на запад, в сторону неприятеля. На другой день русские войска одержали победу над превосходящими силами противника. В этом сражении ни один из свидетелей явления не погиб.

Сайт музея https://kazanicons.ru .

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