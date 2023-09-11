«По проволоке строчки. К 120-летию Соломона Телингатера»

Государственный музей-заповедник «Горки Ленинские» представляет ретроспективную выставку Соломона Телингатера, посвященную памяти выдающегося отечественного дизайнера, мастера книжного, полиграфического, плакатного и шрифтового искусства. Непревзойденный выдумщик Соломон Телингатер на протяжении многих десятилетий отважно и самоотверженно придумывал, изобретал, конструировал уникальные книги. Панорама жизни, забот, творческого размаха, новаторских идей и феноменальных достижений новой страны, ее авангардного искусства, ее масштабных проектов по переустройству мира стали предметом работ Соломона Телингатера.

В самых тяжелых испытаниях художнику удалось не предать заветы подлинного искусства и не отречься от идей, сформировавших его юность.

«Выставка впервые охватит весь спектр таланта Соломона Бенедиктовича. В фондах музея-заповедника «Горки Ленинские» есть яркие образцы работ мастера, и для нас было важно в год 120-летия художника показать их широкой аудитории.

Мы очень благодарны семье художника – его сыну Владимиру Телингатеру, внуку Андрею Телингатеру – за то, что они откликнулись, деятельно поддержали идею выставки, стали ее соавторами и предоставили уникальные материалы, которые прежде нигде не были представлены. Выставочный проект покажет яркие художественные приемы Телингатера – от классики до авангарда, от футуристических театральных эскизов до социальных рисунков, от дадаистских коллажей-фактур в ранних книжных макетах до ясности и выверенности в шрифтах и типографике образов мира двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов ХХ века», – рассказала директор музея Алиса Бирюкова.

Книги, плакаты, шрифты Телингатера стали универсальными носителями точных характеристик эпохи, в которой жил художник. Его заслуги были отмечены премией и золотой медалью Иоганна Гутенберга – высшей наградой мирового профессионального сообщества. В России Телингатер был первым среди советских художников, кто был удостоен этой награды.

Соломон Телингатер сохранил творческую индивидуальность, работая вместе с Эль Лисицким, Александром Родченко, Варварой Степановой, Владимиром Фаворским, Андреем Гончаровым, Александром Дейнекой, Кукрыниксами и другими замечательными мастерами отечественного искусства.

«Уникальность выставки еще и в том, что основные работы Соломона Телингатера будут представлены в Историко-мемориальном музее-заповеднике, насыщенном ленинской тематикой. В Красном и Белом залах музея, в окружении экспозиции об этапах большого революционного пути, книги и плакаты Телингатера воспринимаются, как и должно, не только подлинными документами эпохи, но и фрагментами самой живой жизни, самой историей большевистской России и СССР», – сказала куратор выставочного проекта – искусствовед, преподаватель РГХПУ им. С.Г. Строганова и приглашенный преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Елена Рымшина.

В экспозиции будут представлены работы из собраний семьи С.Б. Телингатера, Российской государственной библиотеки. Музей-заповедник «Горки Ленинские» предоставит редкости из своих фондов: одну из самых значимых книг в отечественном дизайне «Комсомолия» (1928) и одну из первых книг о русском плакате, в которую включен плакат Соломона Телингатера, – монографию Вячеслава Полонского «Русский революционный плакат» (1925).

Партнерами проекта стали Центр Вознесенского и дизайн-студия «Самолет» Владимира Семенихина, которая выполнила высококачественные сканы семейного архива художника, а также мультимедийные инсталляции экспозиции.

Важной смысловой и экспозиционной частью проекта станут анимационные ролики, выполненные под руководством Татьяны Михалиной студентами московского Института бизнеса и дизайна. Кураторская группа выставки пошла на заслуживающий внимания эксперимент, включив в экспозиционную канву новое прочтение дизайнерского наследия молодежью. Подобное включение в экспозицию работ молодых дизайнеров дает возможность вести выставочный проект и дальше, уже за рамками сроков его музейного экспонирования. Продолжением ретроспективной выставки станет Конкурс студенческой анимации и моушен-дизайна по мотивам произведений мастера с участием ведущих художественных вузов Москвы: Института бизнеса и дизайна, Института графики и искусства книги им. В.А. Фаворского Московского Политеха, Национального института дизайна, Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, Школы дизайна Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.

В жюри войдет рабочая группа проекта и известные дизайнеры и преподаватели. Изучая оригиналы работ Соломона Телингатера в экспозиции, участники конкурса смогут найти те проектные идеи, которые актуальны и на сегодняшний день, в графическом дизайне двадцатых годов XXI века.

Также в планах – продолжение выставочного проекта на площадке выставочного зала фонда Андрея Чеглакова на Пречистенке. Эта часть проекта будет посвящена последователям Телингатера, соратникам и ученикам.

Итогом двух выставочных проектов станет издание каталога работ Соломона Телингатера.

Выставка работает с 21 сентября по 3 декабря 2023 года.

Автопортрет. 1919. Бумага серая, уголь, мел, графитный карандаш. Архив семьи С.Б. Телингатера

Полоса книги А.И. Безыменского «Комсомолия : страницы эпопеи». Москва; Ленинград: ГИЗ, 1928. Монтаж книги С.Б. Телингатера. Архив семьи С.Б. Телингатера

Обложка книги С.И. Кирсанова «Слово предоставляется Кирсанову». Москва: ГИЗ, 1930. Архив семьи С.Б. Телингатера

Помни! Эскиз плаката. 1944. Бумага, тушь, кисть, перо, гуашь. Архив семьи С.Б. Телингатера

Кукрыниксы. Портрет С.Б. Телингатора. Дружеский шарж. 1930. Холст, масло. Архив семьи С.Б. Телингатера

Обложка книги Г.И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы». Москва: Гослитиздат, 1953. Архив семьи С.Б. Телингатера

Поэт. Велимир Хлебников. 1958. Бумага, тушь, перо. Архив семьи С.Б. Телингатера

Супер-обложка альбома работ «Искусство книги». Москва: Искусство, 1960. Архив семьи С.Б. Телингатера

С.Б. Телингатер. Москва. 1932

А. Архангельский, П. Крылов, М. Горький, М. Купреянов, Н. Соколов, С. Телингатер на выставке Кукрыниксов. Москва. 1932

С.Б. Телингатер–красноармеец полковой батареи 161 полка 21 дивизии Киевского района Москвы. Вязьма. 1941

С.Б. Телингатер рисует портрет бойца. 1942

С.Б. Телингатер работает над линогравюрой. Пригород Москвы. 1958

С.Б. Телингатер на персональной выставке в Таллинне. 1964

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