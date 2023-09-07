Кабаре «Сказки на ночь» открывает «Русский сезон»

9 сентября ознаменуется премьерой «Русского сезона» — первым шоу кабаре «Сказки на ночь» после летнего перерыва.

Какие ассоциации вызывает название «Русский сезон» у московского зрителя? Попробуем предположить, что это и «Русские сезоны» Сергея Дягилева в Париже, и русский народный костюм, балет и романсы, возможно, богемные дачи деятелей искусства начала 20-го века с поздними завтраками, гостями, обязательным чаепитием c самоваром во дворе и крепким дижестивом.

Кабаре покажет собственное необычное прочтение «Русского сезона», в котором есть место для народных промыслов, полотен великих русских художников, оперы, романтических произведений Серебряного века, и даже для широкого чаепития с баранками.

Осень — вдохновляющая и творческая пора, которую кабаре предлагает смело и ярко встретить вместе в уютном Red lion pub!

Программа состоит из вокальных джазовых номеров, номеров в жанрах «бурлеск» и «театральная постановка», а также джазовых аутентичных танцев. Шоу сопровождает конферансье, чьи тематические стендапы изящно подводят зрителя к каждому номеру. Помимо этого, гостям представят сольные номера в исполнении великолепной джазовой саксофонистки.

Каждый номер шоу уникален: все сценарии, постановки, хореография и тексты являются авторскими, для каждого номера разработан реквизит и подобраны костюмы в духе эпохи.

Кабаре «Сказки на ночь» является репликой кабаре 20-х годов прошлого века. Артистки с большой любовью относятся к жанру кабаре, истории и стилю эпохи джаза.

В активе артисток выступления на сценах театра им. Булгакова, театра на Юго-Западе, клубах Москвы (Embers Speakeasy, O’Connell’s pub, Арт-кафе «ПушкарёвЪ», Red lion pub и других).

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