В Ярославле состоялся финал Лиги исторических игр

В Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова состоялся финал Лиги исторических игр, организованной Фондом Андрея Первозванного. 5 студенческих команд «перенеслись» в эпоху прославленного адмирала Федора Федоровича Ушакова. Победу одержала команда Государственного университета просвещения из Москвы.

Фигура Федора Ушакова стала центральной в состязаниях Лиги неслучайно – в 2024 году отмечается двадцатилетие общецерковной канонизации Ушакова. Символично и место проведения игры – адмирал родился, был крещен и провел первые годы жизни в ярославской деревне Хопылёво.

За главный приз – кубок Лиги исторических игр и бюст великого флотоводца – боролись студенты Государственного университета просвещения, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Курского государственного университета, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Открывая финальную игру, ректор ЯрГУ Артем Иванчин рассказал, что фигура Ушакова отлично подходит, чтобы быть в эпицентре игр, он человек, который не потерпел ни единого поражения и не потерял ни одного корабля. Иванчин сравнил адмирала с «Суворовым на суше». В своей речи он подчеркнул, что Фонд Андрея Первозванного много сделал, чтобы увековечить память Ушакова, а такие проекты, как Лига исторических игр, – чудесная площадка, где молодежь продолжает погружение в историю и сохраняет традиции.

Председатель Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин отметил, что «в основе деятельности Фонда лежат три задачи: историческая преемственность, пропаганда и развитие ценностей, свойственных нашему обществу, и, безусловно, сохранение памяти». Владимир Якунин подчеркнул, что основная задача игры – дать молодежи возможность с помощью современных научно-технических средств изучить эпоху Ушакова и представить ее в интересном для студентов виде, а кроме того, с какого-то момента Фонд будет управляться такими же молодыми заинтересованными специалистами, и подобные инициативы развивают необходимые для этого навыки.

Перед началом игры Фонд Андрея Первозванного и ЯрГУ им. П.Г. Демидова подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

В адрес участников финала Лиги исторических игр поступили приветствия помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева, заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой. В приветствии председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина сказано, что Лига исторических игр «Машина времени» позволяет молодым людям погрузиться в уникальную атмосферу прошлого. Нарышкин отмечает, что «военные достижения и блистательные победы великого русского флотоводца адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова обеспечили Российской империи безопасность Крыма и всего Черноморского побережья. Непобедимый адмирал уже во время своей жизни стал символом славы отечественного морского флота, патриотизма и христианского подвижничества. Проект поможет студентам не только проявить свои способности, но и найти в исторической фигуре Фёдора Ушакова верные нравственные ориентиры».

Участникам финала было необходимо представить влияние Федора Ушакова на свою эпоху. Студенты продемонстрировали не только знание биографии адмирала и основных событий того исторического периода, но и подготовили костюмы, соответствующие моде той эпохи. Первостепенным критерием в оценке студенческих выступлений стали историческая достоверность, будь то наряды или сценки. Выступления отличались по стилю, кто-то добавлял в постановки юмор, иронизируя, что работу за них сделали нейросети, а кто-то говорил в образе Павла I про «фебрикс» и «дитеилс» его нового костюма. Участники пытались с научной точки зрения рассказать о причинах возникновении моды того времени.

Затем ребята представляли театрализованные сценки от лица одной из сторон эпохи конца XVIII в. Во втором туре на сцене зрители увидели, как Хрущев спорит с Гайдаем о сериале «Великолепный век», главным героем которого стал султан Османской Империи Селим III. Также были представлены образы императора Священной Римской империи Франца II; первого консула Французской республики Наполеона Бонапарта; императора России Павла I; играющего на гитаре короля Великобритании Георга III. В своих постановках, связанных с эпохой Ф.Ф. Ушакова, каждая команда старалась не ставить его в центр повествования, а с помощью исторических личностей из разных стран показать его международное влияние и вклад в развитие России.

В ходе третьего конкурса один участник из каждой команды, оставаясь в роли своего исторического персонажа, вышел на дебаты с членами жюри. Вопросы были разные, начиная с того, кто бы взял верх в потенциальной схватке между Федором Ушаковым и Горацио Нельсоном, до культурологических вопросов о причинах востребованности адмирала в советском кинематографе. Было и задание составить актуальную речь от лица флотоводца к потомкам.

И заключительный этап – импровизация. Команды экспромтом подготовили маленькие сценки.

Победителями Лиги исторических игр стали студенты Государственного университета просвещения. Однако, членов жюри так впечатлила игра команд, что они приняли решение подарить всем вузам, команды которых участвовали в финале, бюсты Федора Ушакова, выполненные по проекту скульптора Александра Аполлонова. Высота бюста 120 см, ширина 100 см, вес около 500 кг.

Дмитрий Шлопак, глава инициативной группы по строительству Духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова, отметил: «Главный приз победителям Лиги исторических игр – установка бюста Федора Ушакова на территории университета победившей команды. Это не просто дань уважения великому адмиралу, но и символ духовного единства и исторической памяти. На постаменте бюста будут указаны имена победителей, благодаря которым он установлен в городе. В этом году все команды настолько поразили членов жюри, что инициативной группой было принято решение установить бюсты Федора Ушакова во всех городах финалистов: Москве, Ярославле, Орле, Курске и Белгороде. Мы искренне рады, что в этом году получилось осуществить идею с главным призом, который будет напоминать будущим поколениям о героизме и преданности служению Отечеству».

Победители рассказали об участии в конкурсе и своих впечатлениях от игры. Вячеслав Рашидов, студент 4 курса исторического факультета Государственного университета просвещения, рассказал, что подобные «сценки» они ставили с первых лет обучения. В таких мероприятиях очень много свободы творчества: «в прошлом году у нас Ленин был Генсеком Российской Империи, Сталин – главой священного Синода… Я люблю называть это умным КВНом». Дмитрий Поданев, студент факультета истории, политологии и права 1-го курса магистратуры, отметил, что игра – не жесткая историческая калька, а живой, захватывающий процесс, где активным студентам открываются интересные репетиции и новые знакомства. Не говоря о практической пользе в виде умения работать в коллективе, обращаться с историческими источниками и стремлении понимать смысл, который закладывается в те или иные тексты. «Эта награда, – убежден Дмитрий Поданев, – увековечивает память не только о том, чего они добились в рамках университета, но и как Фонд и другие организаторы ценят их, студентов, вклад на историческом поприще».

Специального приза жюри удостоилась команда ЯрГУ, её игроку Алине Поповой вручили индивидуальную награду за актерское мастерство.

Приз в категории “Знатоки истории” завоевала команда Орловского университета.

Кирилл Арсоев, игрок команды Государственного университета просвещения, отмечен адмиральской наградой за наиболее яркое воплощение образа адмирала Ушакова. Адмирал Валуев, бывший командующий Балтийским флотом ВМФ РФ, обращаясь к участникам финала рассказал, что «Федор Федорович Ушаков провёл 39 сражений и ни одного не проиграл, а когда он побеждал, он заботился о передовом строе этих побежденных государств. Сам Александр Суворов, говорил, – жаль, что при взятии Корфу я не был хотя бы мичманом. Тепло и сердечно дружили сухопутный и морской главнокомандующий. Им не было равных и ни одна пушка в мире не могла заговорить без согласования с Россией».

После церемонии награждения победителей в Доме Актера им. Сергея Пускепалиса состоялся специальный показ документального фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение» (Автор идеи и генеральный продюсер Виктор Лещенко, Режиссер Сергей Лачин, продюсер Дмитрий Шлопак). Предваряя показ, Сергей Лачин признался, что «когда задумываются документальные драмы, так называемые докдрамы, и бюджет трещит по швам из-за того, что актеры запрашивают большие гонорары, я знаю теперь, куда обращаться. Определенно, сценаристы найдутся среди вас! Это на самом деле не шутка, не комплимент, это просто, считайте, деловое предложение».

Лига исторических игр проводится при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского общества Знание, Правительства Ярославской области, фонда целевого капитала «Истоки», фонда «История Отечества», Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Digital-агентства «Интериум» и инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Москва, в Левобережном.