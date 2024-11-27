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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Готовится к выходу продолжение молодежного хита «Плакса»

editor
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плакса - ника жукова
Плакса 2. Актриса Ника Жукова. Фото © Wink.ru

По сюжету Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой «Плакса». Масштабный конкурс возглавляет Баста: именно он обращает внимание на талант школьницы и даже поет с ней дуэтом. На сцену Маша выходит в компании группы «Три дня дождя». От такого внимания и обещаний сына влиятельного бизнесмена Льва (Анар) голова старшеклассницы идет кругом. И теперь на кону не только ее будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Ваня Дмитриенко) и любимой семьей (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).

«Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокий мир блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестеренку шоу-бизнеса и оказаться на дне», — признается Сергей Жуков.

По словам Ники Жуковой, во втором сезоне больше драмы и неожиданных сценарных поворотов. «Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе было непросто, но это того стоило. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и все рассказали родителям и учителям. А еще мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре. Это большая победа!» — говорит Ника.

Для второго сезона написано и записано более двадцати композиций, на четырнадцать из которых сняты видеоклипы, передающие настроение главной героини. Первые из клипов уже на этой неделе попадут в ротацию на музыкальных каналах, а релиз альбома с саундтреком из сериала запланирован на 6 декабря. Музыкальную копилку проекта дополнил Ваня Дмитриенко. «Второй сезон, хоть и жестче и мрачнее, но в плане музыки ярче, интереснее, — считает он. — Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей».

В новых сериях у героя Вани появится конкурент — харизматичный Лев, который знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съемках подростковой истории 30-летний исполнитель роли Анар скинул десять лет. До этого актер признавался: «В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: «Ну ты старик». Я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне нравится, какой я сейчас, гораздо больше».

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