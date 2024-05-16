Грачева Софья

Софья Михайловна Грачева – директор ФГБУК «Музей МХАТ» с 2019 года. В сфере культуры работает с 2014 года. Ранее была генеральным директором ФГБУ «РОСИЗО», до 2018 года занимала руководящую должность в Департаменте Музеев Министерства культуры. Член экспертного жюри Национальной премии Корпоративный музей. Образование: Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов им. Вознесенского, специальность «Экономика и социология труда». Аспирантура – Российский Центр Гуманитарного Образование (Университет) / Институт социологии РАН (факультет социологии).

С.М. Грачева – квалифицированный и опытный руководитель. За личный вклад и высокопрофессиональный подход к проведению трека «Культура» конкурса управленцев «Лидеры России 2021-2022 гг.» объявлена благодарность Министра Культуры Российской Федерации.

С 2019 года возглавляет Музей МХАТ, под ее руководством музей качественно изменился, вышел на новый уровень выставочной и просветительской деятельности. Фонды Музея МХАТ на сегодняшний момент составляют более 342 000 единиц хранения. При этом фонды пополняются благодаря налаженному за последние годы взаимодействию музея как с МХТ им. А.П.Чехова, так и с МХАТ им. М.А.Горького, а также с частными лицами. Сотрудники фондов Музея МХАТ ведут большую работу по взаимодействию с многочисленными научными исследователями театрального и художественного наследия России. А также осуществляют большой подбор материалов, связанных с Художественным театром, по запросам журналистов. Ведется многовекторная научно-исследовательская поисковая работа с Научным сектором Школы-студии МХАТ.

Важным моментом является тесное сотрудничество с МХТ и Школой-студией МХАТ для сохранения общей истории и создания новых проектов под единым брендом МХАТ, а также сотрудничество с Российским институтом театрального искусства-ГИТИС для создания проектов, нацеленных на молодую аудиторию музея.

Музей активно реализует благотворительные программы. За 2023 год был проведены мероприятия для следующих фондов и организаций: Детский Домодедовский хоспис, Фонд Хабенского, филиал «Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда», Фонд Артист, Доброфонд, Школа инклюзивного творчества «Танцующий дом».

Ведется активная работа музея с людьми с разными формами инвалидности, создание тактильной экспозиции «Прикоснись к театру» (гранты 2022 и 2023 от фонда «Свет» на общую сумму 3 121 690 рублей). Были созданы тифлокомментарии к экспонатам и тактильным моделям, задействованным в экскурсии. С октября 2023 года запущен проект по заказу ГБОУ ДПО Московский Центр Воспитательных Практик на организацию комплексной программы, включающей экскурсию по Постоянной экспозиции и мастер-класс для детей с инвалидностью по зрению и слуху. Создаются перекрестные коллаборации с другими музеями по инклюзии (Музей Востока, Музей музыки). За 5 лет Грачевой С.М. была проведена большая работа по созданию инклюзивных программ для людей с инвалидностью, т.о. музей стал доступен для большего количества людей.

Также безусловным приоритетом является работа с детской и подростковой аудиторией. За последние годы вышла на новый уровень по посещаемости детская программа «Приоткрытый занавес», которая совмещает в себе профориентацию для детей по театральным профессиям и одновременно рассказывает историю Художественного театра. Особое внимание уделяется работе с подростковой аудиторией с ОВЗ, для которой разработана специальная адаптированная экскурсионная программа и мастер-классы.

Выстроена коммуникация с тематическими театральными и литературными сообществами: Ассоциация Чеховских музеев, Ассоциация Театральных музеев, Общество Книппер-Чеховой и др. Также был произведен ребрендинг, в рамках которого был разработан новый фирменный стиль с учетом исторического визуального наследия.

Для узнаваемости бренда музея была выпущена линейка сувенирной продукции Музея МХАТ в рамках коллаборации с Императорским фарфоровым заводом.

Так как коллекция музея представляет интерес не только для жителей Москвы, но и для всей страны, С.М. Грачевой было принято решение о смещении акцентов в выставочной деятельности на регионы России. В 2023-2024 гг. были проведены выставочные проекты в Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле и Тульской области, Московской области, в Северной Осетии, Ульяновске, в Ростовской области. Планируется расширение географии выставок (Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Архангельск).

2023 год был юбилейным для всей семьи Художественного театра: 100 лет исполнилось Музею МХАТ, 125 лет Московскому Художественному театру и 80 лет Школе-студии МХАТ.

При активном участии Музея МХАТ была реализована выставка «Мхатовские юбилеи. Театр. Музей. Школа», которая проходила на Гоголевском бульваре г. Москвы.

Фотовыставка Музея МХАТ «Станиславский и его творчество» сначала была реализована на ул. Старый Арбат в Москве, а после проходила в Национальной художественной галерее Каракаса (Венесуэла). Выставка была приурочена к Международному фестивалю прогрессивного театра и была организована при содействии посольства России в Венесуэле и Россотрудничества. Среди гостей на выставке присутствовали венесуэльские актеры, обладательницы национальных театральных премий Франсис Руэда и Аура Ривас.

Также при активном участии Музея МХАТ были реализованы выставочные проекты, посвященные или связанные с историей МХТ на необычных локациях – станция метро «Воробьевы Горы» Сокольнической линии, Выставочный центр Парка Горького.

В ночь с 27 на 28 июня на станции метро «Охотный ряд» состоялся торжественный запуск тематического поезда. На церемонии открытия выступили директор Музея МХАТ С.М. Грачева, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова К.Ю. Хабенский, а также ректор Школы-студии МХАТ И.Я. Золотовицкий. Пассажиры тематического поезда смогли узнать об историческом прошлом Московского Художественного театра, Музея МХАТ и Школы-студии МХАТ. При оформлении поезда использовались фотодокументы из фондов Музея МХАТ.

Для юбилейного альбома «История Московского Художественного Театра. К 125-летию» Музей МХАТ подобрал и подготовил для печати 654 ед. хр. (фотографии).

В рамках юбилейного года в Креативном пространстве Новый Манеж была реализована выставка, посвященная 125-летию Московского художественного театра и 100-летию Музея МХАТ, — «125/100 Театр и Музей. Рождение чуда». Выставочный проект был создан совместно с театральным режиссером Виктором Крамером. На выставке широко использовались новые музейные технологии и мультимедиа, использовано 232 музейных предмета и 647 копий. Современный дизайн выставки усиливал восприятие и привлекал молодую аудиторию к истории Московского Художественного театра. За два месяца выставку посетили 6502 человека. Было проведено 40 тематических экскурсий, 8 просветительских программ, 5 спектаклей для детей, 66 мастер-классов для школьников.

Софья Михайловна активно занимается продвижением интереса к русскому театральному искусству и истории российского театра и русской культуры в целом, а также популяризацией истории Московского Художественного театра.