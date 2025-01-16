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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Грандиозный финал конкурса красоты «Мисс Дубай 2024» на борту яхты Desert Rose

editor
By editor
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Miss-Dubai-2024
Изображение предоставлено пресс-службой конкурса красоты «Miss Dubai 2024»

В Дубае вновь вручили титулы «Мисс Дубай», сообщает издание Megapolis Time. Грандиозный финал прошел на борту лайнера Desert Rose и собрал более 150 VIP-гостей, блогеров и представителей СМИ. Программа вечера была насыщенной и включала показ пляжной одежды от бренда SAVALME, выступления конкурсанток, которые продемонстрировали свои таланты в песнях, танцах и стихах, а также шикарный банкет от шеф-повара отеля Radisson. Проект состоялся при поддержке таких спонсоров, как Swiss Arabian perfumes, ELMAX salon and SPA, Ana Pol rose boutique, Mavato property agency и Elite Car Dubai. Организатором шоу выступило международное пиар-агентство IRBIS MEDIA GROUP, проводящее этот проект с 2018 года. Ведущими шоу стали продюсер Иван Ирбис и модель Lady N.

На протяжении года финалисток отбирало компетентное жюри, в состав которого вошли известные персоны:

  • Марина Любина — организатор «Emirates Fashion Week»;
  • Юлия Бериссет — владелица европейского журнала «The Glam»;
  • Егор Шарай — культурный аналитик и журналист;
  • Алена Белитова — дизайнер украшений.

Шоу финала «Мисс Дубай 2024» состояло из трех основных частей: сначала конкурсантки продемонстрировали свою походку и рассказали о себе, затем показали творческие номера, а в завершение состоялась коронация, на которой все участницы получили подарки от спонсоров и международные титулы, распределенные жюри следующим образом:от спонсоров и международные титулы, распределенные жюри следующим образом:

  • Дарья Мельникова — «Miss Dubai Grand Prix 2024»
  • Олия Ахмедова — «Missis Dubai Grand Prix 2024»
  • Анастасия Казанцева — «Miss Dubai 2024»
  • Яна Яночкина — «Vice Miss Dubai 2024»
  • Алесия Семеренко — «2-Vice Miss Dubai 2024»
  • Кристина Замир — «3-Vice Miss Dubai 2024»
  • Анна Ровенская — «Miss Dubai Jumeirah 2024»
  • Яна Шейх — «Miss Dubai Burj Al Arab 2024»
  • Маргарита Кипкало — «Miss Dubai Emirates 2024»
  • Сабрина Воробьева — «Miss Dubai Miracle Garden 2024»
  • Кристина Ахатова — «Miss Dubai Burj Khalifa 2024»
  • Моника Марянян — «Miss Dubai Desert Rose 2024»
  • Кристина Пророка — «Miss Dubai The World 2024»
  • Юлия Малашенко (Lady N) — «Miss Dubai Atlantis The Royal 2024»
  • Марина Володарская — «Missis Dubai Emirates 2024»

«Мы очень довольны тем, что проект «Мисс Дубай» стал столь успешным за довольно короткий срок! Всего за 6 лет мы стали лучшими», — поделился организатор проекта, продюсер Иван Ирбис. «Это не просто пафосные слова! Мы действительно подходим профессионально к каждой мелочи. У нас даже появилось много «клонов», пытающихся повторить подобный формат, и девушкам нужно быть очень внимательными. Они пытаются сделать, как у нас, но у них так не получается! У нас самая лучшая инфоподдержка, лучшие спонсоры и площадки, самое яркое шоу талантов, ведь все готовятся к финалу больше полугода».

На следующий день после шоу организаторы провели after-party в роскошном двухэтажном люксе отеля Burj Al Arab.

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