Грандиозный финал конкурса красоты «Мисс Дубай 2024» на борту яхты Desert Rose

В Дубае вновь вручили титулы «Мисс Дубай», сообщает издание Megapolis Time. Грандиозный финал прошел на борту лайнера Desert Rose и собрал более 150 VIP-гостей, блогеров и представителей СМИ. Программа вечера была насыщенной и включала показ пляжной одежды от бренда SAVALME, выступления конкурсанток, которые продемонстрировали свои таланты в песнях, танцах и стихах, а также шикарный банкет от шеф-повара отеля Radisson. Проект состоялся при поддержке таких спонсоров, как Swiss Arabian perfumes, ELMAX salon and SPA, Ana Pol rose boutique, Mavato property agency и Elite Car Dubai. Организатором шоу выступило международное пиар-агентство IRBIS MEDIA GROUP, проводящее этот проект с 2018 года. Ведущими шоу стали продюсер Иван Ирбис и модель Lady N.

На протяжении года финалисток отбирало компетентное жюри, в состав которого вошли известные персоны:

Марина Любина — организатор «Emirates Fashion Week»;

Юлия Бериссет — владелица европейского журнала «The Glam»;

Егор Шарай — культурный аналитик и журналист;

Алена Белитова — дизайнер украшений.

Шоу финала «Мисс Дубай 2024» состояло из трех основных частей: сначала конкурсантки продемонстрировали свою походку и рассказали о себе, затем показали творческие номера, а в завершение состоялась коронация, на которой все участницы получили подарки от спонсоров и международные титулы, распределенные жюри следующим образом:от спонсоров и международные титулы, распределенные жюри следующим образом:

Дарья Мельникова — «Miss Dubai Grand Prix 2024»

Олия Ахмедова — «Missis Dubai Grand Prix 2024»

Анастасия Казанцева — «Miss Dubai 2024»

Яна Яночкина — «Vice Miss Dubai 2024»

Алесия Семеренко — «2-Vice Miss Dubai 2024»

Кристина Замир — «3-Vice Miss Dubai 2024»

Анна Ровенская — «Miss Dubai Jumeirah 2024»

Яна Шейх — «Miss Dubai Burj Al Arab 2024»

Маргарита Кипкало — «Miss Dubai Emirates 2024»

Сабрина Воробьева — «Miss Dubai Miracle Garden 2024»

Кристина Ахатова — «Miss Dubai Burj Khalifa 2024»

Моника Марянян — «Miss Dubai Desert Rose 2024»

Кристина Пророка — «Miss Dubai The World 2024»

Юлия Малашенко (Lady N) — «Miss Dubai Atlantis The Royal 2024»

Марина Володарская — «Missis Dubai Emirates 2024»

«Мы очень довольны тем, что проект «Мисс Дубай» стал столь успешным за довольно короткий срок! Всего за 6 лет мы стали лучшими», — поделился организатор проекта, продюсер Иван Ирбис. «Это не просто пафосные слова! Мы действительно подходим профессионально к каждой мелочи. У нас даже появилось много «клонов», пытающихся повторить подобный формат, и девушкам нужно быть очень внимательными. Они пытаются сделать, как у нас, но у них так не получается! У нас самая лучшая инфоподдержка, лучшие спонсоры и площадки, самое яркое шоу талантов, ведь все готовятся к финалу больше полугода».

На следующий день после шоу организаторы провели after-party в роскошном двухэтажном люксе отеля Burj Al Arab.