Гранты, цифровые решения и хорошие истории – эксперты рынка перечислили возможности для создателей контента на Short Film Days

В нетворкинг-пространстве «СтартХаб» на «Красном Октябре» 20 декабря прошли мероприятия образовательной и деловой программы Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Напомним, что мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 16 по 21 декабря в Москве. «Эхо» кинофестиваля идёт до 15 февраля 2023 года.

Цикл деловых встреч открыли Юрий Ярушников и Андрей Ерешко – сооснователи компании XOVP. В ходе мастер-класса «Virtual Production. Новые технологии в киноиндустрии» они рассказали о динамично развивающемся рынке инновационных технологий, применяемых в кино, рекламе, музыкальной, концертной и других креативных индустриях, представили свои лучшие кейсы, призванные отчасти решать задачи импортозамещения, а также о взаимодействии с начинающими кинематографистами.

Ярушников и Ерешко продолжили обсуждение трендов рынка на круглом столе на тему «Новые возможности для создателей контента». Также они рассказали об участии в I Питчинге региональных киностартапов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), который прошёл 5 декабря в ЦДП. На очной защите проектов они представили XO.BOT – мобильную или стационарную VR/XR студию.

Участие в дискуссии приняли также Яна Трофимова – руководитель группы разработки методических программ Департамента продюсирования АНО «Института развития интернета», режиссёр, продюсер Кирилл Алехин и пресс-секретарь ФПРК Алевтина Колдунова.

Яна Трофимова рассказала о нюансах оформления заявки, напомнила о том, как важно внимательно читать документацию, а также рассказала о конкурсном отборе дебютных проектов, приём заявок на который проходит до 31 января 2023 года.

«Наш конкурс – это уникальная возможность молодым представителям креативных индустрий проявить себя и реализовать свои первые мечты. Максимальная сумма поддержки на дебютный проект – три миллиона рублей. В конкурсе участвуют пилотные серии сериала или короткометражные фильмы с размещением в российских социальных сетях и на видеохостингах, включая VK.Видео и Rutube. Обязательное условие – наличие в команде проекта дебютанта-режиссера или автора сценария. Также для участия понадобится письмо поддержки от

профессионального наставника», – уточнила эксперт.

Алевтина Колдунова рассказала о деятельности Фонда поддержки регионального кинематографа, учреждённого Союзом кинематографистов России в феврале 2022 года. По данным спикера, меньше чем за год при содействии ФПРК в 44 регионах РФ было снято 96 короткометражных фильмов. Она добавила, что фильмы, снятые при поддержке Фонда (в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее» – ред.), показывают культурное многообразие народов, проживающих на территории нашей страны, а также представляют социальный портрет современного россиянина.

«Это аутентичные истории о жизни наших соотечественников, которые работают, изобретают, сохраняют традиции и разрабатывают инновации. Они разные, но всех их объединяет абсолютная принадлежность к Российскому государству. Благодаря этим фильмам зритель по-новому посмотрит на свою страну и, возможно, самого себя», – подчеркнула участник дискуссии. О своём пути в киноиндустрию рассказал Кирилл Алёхин. Он напомнил, что за последние несколько лет возможности для начинающих авторов существенно расширились.

«Я прекрасно помню, как начинал Дмитрий Якунин деятельность Молодежного центра Союза кинематографистов России. Это один из первых представителей индустрии, кто обратил внимание на дебютантов и начал лоббировать их интересы. Но тогда было гораздо труднее, чем сейчас. Если сравнить хотя бы призовой фонд – выигранных денег хватало на то, чтобы отметить победу с друзьями, но никак ни на съёмки фильма», – рассказал участник дискуссии и подчеркнул, что такие организации как ИРИ и ФПРК являются для дебютантов мостиками в мир кино.

«Помимо фондов есть курсы, интенсивы, мастерские, киношколы, которые, с одной стороны, помогают прокачать профессиональные навыки, а с другой – укрепить веру в то, что ты можешь это сделать. Сегодня выпускники киношкол могут сразу заходить в индустрию – индустрию для дебютантов, индустрию авторского кино и т.д.», – резюмировал Кирилл Алёхин.

О своей работе в киноиндустрии рассказал сценарист и драматург Александр Цыпкин. В ходе своего мастер-класса он прочитал рассказ, по мотивам которого был снят короткометражный фильм «Твою мать, Иннокентий» и поделился особенностями работы писателя на съемочной площадке, в ходе которой экранизируется его произведение.

Также он напомнил о том, что авторам необходимо нести ответственность перед читателями за свои произведения.

«Основной тщеславной целью любого автора в той или иной степени является некое проявление власти над другими людьми, когда они увлекаются его идей. Поэтому здесь важно осознавать степень ответственности, которая ложится на пишущих людей, – перед их читателями. Точно так же суперзвёзды, к примеру, покончившие с собой, ответственны за смерти фанатов, которые последовали их примеру. И в писательском ремесле – безусловно – нужно это понимать и учитывать. Если фильм не меняет мир или человека к лучшему, то его не надо снимать», – пояснил Александр Цыпкин.

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