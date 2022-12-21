«Театральные слезы отучают от житейских», - говорил выдающийся русский историк и писатель Василий Осипович Ключевский. Театр и утешает, и дарит праздник. Именно таким, приносящим гармонию и радость, приобщением к театральному искусству Центр развития художественного творчества «Зеркало искусства» и Детский музыкальный Театр имени Наталии Сац задумали наполнить жизнь семей, эвакуированных из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, временно проживающих в Московской области.

В рамках федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводился цикл «Объединяя театром». Он представлял собой серию мастер-классов и тренингов с воспитанниками детских интернатов и с семьями, эвакуированными из зон специальной военной операции. Итогом такого театрального просветительского марафона стал праздничный театральный интерактив в столичном Театре имени Наталии Сац, организации которого способствовала также Общественная палата Московской областной думы.

Когда из нескольких автобусов ко входу в Театр Сац устремилось множество детей, многие из которых впервые были в театре, встречу с ними уже ожидали актёры в образах сказочных персонажей в фойе.

Артисты и сотрудники педагогической части Театра Сац, разделив многочисленный разновозрастной коллектив на несколько групп, провели несколько мастер-классов.

Кто-то отправился в костюмерный цех что-то мастерил вместе с дизайнерами-конструкторами сценических костюмов. Другие участвовали в мастер-классе музыкантов оркестра и не только в самой непосредственной близости постигли основы игры на некоторых инструментах оркестра, но и смогли почувствовать себя в роли исполнителей на ударных. Возможность «бабахнуть в барабан», попробовать по-настоящему звук литавр и тарелок, побить в там-там и гонг, - всё это вызвало невероятный восторг у детей.

Отдельной частью стала большая обзорная экскурсия по красивейшему фойе Театра Сац, уникальной Палехской комнате и угощение аппетитными пончиками в колоритном, расписанном сказочными фресками буфете. Затем здесь же, прямо в просторном фойе, артисты театра разыграли новогоднюю интермедию. Это был не просто новогодний спектакль, а любопытный интерактив, созданный по принципу «развлекая – обучай»: в сказочный сюжет вплетались вопросы про авторство сказок, методические упражнения на быстроту реакции и тренировку сообразительности. Удивительно, как быстро и активно все дети включались в эти тренинги. Было очень заметно, как юные зрители открыты и настроены на подобное творческие развитие. А в качестве финала был показан полюбившийся многими знаменитый спектакль Театра Сац – музыкальная сказка «Королевский бутерброд».

Наблюдая живую и восторженную реакцию юных театралов, становилось очевидно, что программа «Объедения театром», предлагающая реабилитацию ребенка путем непосредственного погружения в театральное искусство, способствует культурной ассимиляции и социализации детей и подростков. И новогодний интерактив в Театре Сац, стал не только подарком к празднику, но и запоминающимся событием в жизни всех его участников.

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