Gремьера многосерийной мелодрамы «Любовь преодолеет всё» на телеканале «Россия»

10 апреля в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Любовь преодолеет всё». В главных ролях: Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Фёдор Шувалов и Иван Шибанов.

В жизнь матери-одиночки Татьяны Ковалёвой (Елена Аросьева) приходит беда. Накануне школьного выпускного вечера её единственный сын Саша (Фёдор Шувалов) попадает в аварию и чудом остаётся жив. Виновник ДТП – племянник прокурора области Сергея Леонова (Олег Алмазов). Однако у семьи прокурора своя версия произошедшего, и они начинают угрожать Татьяне и Саше. Чтобы спрятаться от преследования Леоновых, Татьяна отправляет едва оправившегося после аварии Сашу в армию. А сама пытается доказать его невиновность. Добиться справедливости ей помогает новый сосед – участковый Иван Потапов (Александр Константинов). Однако всё не так просто: героиня много лет хранит тайну, которая вот-вот выйдет наружу. Чтобы защитить себя и своих близких, Татьяне предстоит пройти немало испытаний и снова поверить в любовь, которая способна преодолеть всё.

«Жизнь моей героини, Татьяны, наполнена тайнами, которые она бережно хранит, чтобы уберечь своих родных и своего любимого сына от коварства людей, связанных с их прошлым. Её поступками движет в первую очередь чувство материнского долга и желание защитить близких ей людей. При этом она сама нуждается в любви и мужской заботе, но не может никого пустить в своё сердце, пока не разберётся с прошлым. Вероятно, такое состояние знакомо многим женщинам, жизнь которых внешне кажется благополучной, но сопровождается глубоким одиночеством и растерянностью перед жизненными обстоятельствами. Надеюсь, зрителю будет интересно, какой выход из этого замкнутого круга найдёт моя героиня», – рассказывает актриса Елена Арсеньева.

«Мой персонаж очень неоднозначный, запутавшийся в своих чувствах и в своём прошлом человек. Он старается усидеть сразу на нескольких стульях: быть любящим отцом, авторитетом в «определённых кругах», блюстителем закона. Всё время находится в стадии балансирования и поиска равновесия – в жизни, в душе, на службе», – говорит актёр Олег Алмазов.

Фото – телеканал «Россия»

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