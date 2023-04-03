В сети появился официальный постер фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх»

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым...

Картина расскажет о расследовании театральным режиссером Константином Станиславским и репортером Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века.

В главных ролях приключенческого детектива снялись Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.

Кинокомпания «Каропрокат» выпустит приключенческий детектив на экраны кинотеатров 18 мая.

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