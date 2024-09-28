Группа Beatiful Boys выпустила альбом «Вещие Сны»

Beautiful Boys – музыкальная группа, основанная в 2020 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгоровцевым. В сотрудничестве с басистом Антоном Рогожниковым и барабанщиком Иваном Осиповым они создают атмосферный инди-рок и лоу-фай, пропитанный душевностью и вдохновленный песней Джона Леннона.

Песни группы возвращают слушателя в романтическое прошлое, пробуждая яркие эмоции. Их музыка находит отклик у разных поколений, а виртуозное сочетание мелодий и тенора вокалиста разрушает языковые и географические барьеры.

Beautiful Boys популярны на стриминговых платформах, где их отмечают как героев русского инди. Ежемесячно их песни слушают более 350 тысяч человек, а в 2024 году группа была отмечена изданием The Blueprint как один из самых многообещающих коллективов.

В новом мини-альбоме «Вещие сны» Beautiful Boys исследуют сны как отражение фантазий и реальности:

«Выключи свет» — метафора о том, что иногда, погружаясь в темноту и закрывая глаза, мы открываем себя для новых возможностей и впечатлений.

«Напомни мне ту» — ностальгическая песня о прошлом, которое оживает во снах, напоминая о беззаботных временах.

«Мне снится красота твоя» — о том, как любовь и красота в сновидениях помогают справиться с жизненными трудностями.

«Снова ты уснёшь не со мной» — история о боли расставания и том, как сны могут быть источником страданий.

«Вещие сны» — завершающая песня альбома о том, что сны могут предсказывать будущее и нести важные подсказки.

Пять треков помогут слушателям соприкоснуться со своими страхами и желаниями, открывая новую главу в творчестве группы.