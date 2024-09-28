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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Группа Beatiful Boys выпустила альбом «Вещие Сны»

editor
By editor
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вещие сны

Beautiful Boys – музыкальная группа, основанная в 2020 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгоровцевым. В сотрудничестве с басистом Антоном Рогожниковым и барабанщиком Иваном Осиповым они создают атмосферный инди-рок и лоу-фай, пропитанный душевностью и вдохновленный песней Джона Леннона.

Песни группы возвращают слушателя в романтическое прошлое, пробуждая яркие эмоции. Их музыка находит отклик у разных поколений, а виртуозное сочетание мелодий и тенора вокалиста разрушает языковые и географические барьеры.

Beautiful Boys популярны на стриминговых платформах, где их отмечают как героев русского инди. Ежемесячно их песни слушают более 350 тысяч человек, а в 2024 году группа была отмечена изданием The Blueprint как один из самых многообещающих коллективов.

В новом мини-альбоме «Вещие сны» Beautiful Boys исследуют сны как отражение фантазий и реальности:

  • «Выключи свет» — метафора о том, что иногда, погружаясь в темноту и закрывая глаза, мы открываем себя для новых возможностей и впечатлений.
  • «Напомни мне ту» — ностальгическая песня о прошлом, которое оживает во снах, напоминая о беззаботных временах.
  • «Мне снится красота твоя» — о том, как любовь и красота в сновидениях помогают справиться с жизненными трудностями.
  • «Снова ты уснёшь не со мной» — история о боли расставания и том, как сны могут быть источником страданий.
  • «Вещие сны» — завершающая песня альбома о том, что сны могут предсказывать будущее и нести важные подсказки.

Пять треков помогут слушателям соприкоснуться со своими страхами и желаниями, открывая новую главу в творчестве группы.

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