В потоке музыки и смыслов: открытие нового сезона проекта «Культурные Среды» в MODUS Hall

Амария, Ирина Матысяк (Полилог), Мария Тарасевич

Совместный проект Марии Тарасевич и Амарии «Культурные Среды» известен музыкальным ценителям мультижанровостью, стремлением каждый раз подготовить незабываемую, уникальную программу.

Старт нового сезона даже превзошел ожидания постоянной аудитории проекта: музыкальное наполнение вечера создало необыкновенно теплую атмосферу, это особенно отметила и Патронесса Ирина Матысяк, чья авторская программа «Полилог» на Медиаметрикс выступила партнером сентябрьских «Культурных Сред».

Анатолий Мошкович и друзья

Для гостей выступил звездный состав «Анатолий Мошкович и друзья»: Владимир Корниенко (Корней) — гитара, вокал; Юрий Смоляков — клавиши; Михаил Смирнов — аккордеон, перкуссия; Тимур Некрасов — флейта, саксофон; Семён Лепёшкин — бас; Алексей Цыганов, исполнив уникальные по музыкальной палитре и смыслам песни композитора и поэта Анатолия Мошковича. Партнером вечера стало и Авторское бистро Анатолия Мошковича «В потоке», концепция которого – сочетание изысканной, здоровой, вкусной и быстрой кухни – по-настоящему уникальна!

Группа YUNASH Bros. и великолепная певица Джессика Марреро (Куба)

Зажигательными ритмами и незабываемыми эмоциями наполнили вечер таланты в мире испанской и латиноамериканской музыки — Группа YUNASH Bros. и великолепная певица Джессика Марреро (Куба).

Алла Комиссарова

Патронесса и ведущая Ирина Матысяк предложила гостям ответить на подготовленные ею вопросы традиционной Интеллектуальной Викторины «Культурных Сред». Призеры викторины получили премиальный шоколад от шоколадного ателье Аллы Комиссаровой «La Princesse Choco» и сертификат Авторского бистро Анатолия Мошковича «В потоке».

Елена Женина, Вера Сиротина, Елена Ищеева, Мария Тарасевич

Особый презент – футболка с эксклюзивным принтом с изображением всех афиш проекта – был вручен постоянной гостье, историку-искусствоведу и филологу Валерии Леоновой, не пропустившей за четыре года ни одного вечера «Культурных Сред».

Фото – Станислав КВАСКОВ